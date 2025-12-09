9日午後、旧統一教会の会長が会見を行い、辞任を表明しました。元信者らに“謝罪”の言葉を口にした一方、「全ての罪を認めたと受け取られると困る」とも発言しています。

■元2世信者の受け止めは…

世界平和統一家庭連合、旧統一教会の田中富広会長。

田中会長

「私たちの活動が、一部の方々に深いご心痛を与えたことは決して軽視できません。改めてお詫（わ）びさせていただきます。申し訳ありませんでした」

会見で口にした“謝罪”の言葉。元2世信者は…。

両親が現役信者 元2世信者

「法の範囲・対象範囲を超えて救済を進めると今回はっきりと宣言してるので、これは教団としてしっかりと守って進めていってほしい」

期待を込める一方で…。

両親が現役信者 元2世信者

「『引き続き信者からお金を集めていく』やり方は変えたくないと、しっかりと感じます」

■3月に地裁から解散命令 揺らぐ教団存続

9日、田中会長は2020年に就任した会長を辞任。教団にとって、1つの節目となりました。

教祖・文鮮明氏が韓国で創立し、1964年からは日本でも活動を始めた旧統一教会。教団の決めた相手と結婚する「合同結婚式」などがかつて社会問題となり、3年半前に再び教団の問題が浮き彫りに…。

安倍元総理銃撃事件。山上被告が口にしたのが“教団への恨み”でした。取り沙汰された、高額献金などの問題。

教団存続は大きく揺らぎ、今年3月、東京地裁に下されたのは解散命令。教団側は即時抗告し、東京高裁が年度内にも判断を示す可能性があります。

■謝罪も…「ざっくり受け取られると困る」

9日に辞任を発表した田中会長。その理由については「社会を騒がせ、今も被害を訴えている人がいる」「解散命令を巡る東京高裁の審理が終結した」などと説明しました。

会見で記者から飛んだのは、冒頭の言葉についての質問。

──会長は「お詫び」と言った。今回のは謝罪にあたるのか？

旧統一教会 田中富広会長

「謝罪の意を込めたお詫びはさせていただいたと、ご理解いただきたい」

“謝罪の意”を込めたお詫び。ただ、その一方で…。

旧統一教会 田中富広会長

「謝罪だから“全ての罪を認めた”とか、ざっくり受け取られると困るので、改めて認識していただきたい」

■山上被告についても言及

会見では、山上被告についても言及しました。

旧統一教会 田中富広会長

「（山上被告の）お母さんが教団の信仰を持ち続けていきたいと裁判で答えていると聞きました。（事件の）背景に家庭連合（旧統一教会）が存在することは事実。ここはしっかりと向き合っていかないとならない」

後任には、元副会長の堀正一氏が就任するということです。

旧統一教会 田中富広会長

「全く新しい時代が芽吹き始めていると、希望に持って見ていただきたい」

■元2世信者「中間管理職がかわるだけ」

両親が現役信者で、自身は元2世信者の男性は…。

両親が現役信者 元2世信者

「『世代交代です』という言葉に素晴らしいと思うのは、信者たちだけ。頭がすげかえられるだけで、中間管理職がかわるだけで、何も救済は進まないだろう。全く評価はできない。韓国で教団本部が解散される、その一点だけを希望に持って見ているところです」

被害者の救済にあたってきた弁護団は…。

被害者救済にあたってきた弁護団「きちんと事実を解明し世間に公表し、組織を改めるということがまずなされるべき。何も区切りがついてないと、少なくとも私は考えています」