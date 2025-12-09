福士蒼汰、無邪気にクリスマスデートを妄想 福原遥も思わずニッコリ「なんか楽しそう（笑）」
俳優の福士蒼汰、福原遥が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会に登壇し、クリスマスデートの妄想を繰り広げた。
【写真】にやにや⋯うれしそうにクリスマスデートを妄想する福士蒼汰と見守る福原遥
クリスマスも間近ということで、理想のクリスマスをテーマにトーク。福士はマイクも通さず「理想のクリスマスか…」とつぶやき、福原が「マイク（通してない）」とツッコむと「独り言だから」と真剣に悩む様子を見せた。
福原が「食べることが好きなので、クリスマスマーケットに行って、パイシチューとか食べて」と声を弾ませ、同じく登壇した劇中歌アーティストの十明と意気投合する中、福士は「妄想しちゃうんだけど」と前置きして、ノリノリで妄想を展開。
福士が「2人は仕事しているカップルで、（クリスマス当日に）仕事しちゃっていて、何時にしよう？7時？6時？6時半！」と具体的に発表していく様子に福原が「なんか楽しそう」と思わずニッコリ。福士は続けて「待ち合わせするんだけど、彼氏が遅れちゃうんですよね」「走るシーンがあります」「間に合って、イルミネーションの前で待ち合わせて」「白い息で」「2人で『行こっか』って手をつないで、レストランに行くっていう」と次々とストーリーを展開した。福原は「なんか観たことある」と笑いをこぼす中、「忙しい中、時計を気にしながら待つ時間もある」と最後まで満面の笑みで妄想を披露していた。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。
MCは伊藤さとりが務めた。
