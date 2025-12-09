元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同日に行われた現役ドラフトについて解説した。

１２選手の移籍が決まったが、冒頭で触れたのは阪神がヤクルトから獲得した浜田太貴外野手。高木氏は「右のパワー系。（甲子園の）浜風もあるし。レフトもできるから出る機会が増えるかな。阪神は非常にいい選手を取った。浜田を出すと思わなかった」と絶賛。通算１８本塁打と長打力のある２５歳で、「右で外野手で、レフトができて、理想的な取り方をした。ルーキーでは立石がいるし。競争が非常に激しくなる」と語った。

１２選手すべての解説を行う中で、「１番手で興味がある選手」として挙げたのは阪神からロッテへ移った井上広大外野手。過去の動画でも「もったいない」と語っていた右の長距離砲で、「やっと決断したね。すごく人気がある選手で、期待もされていた。持っているポテンシャルはすごい。ロッテはノビノビしているチーム。合うかなとも思う。チャンスをつかんでほしい」とエールを送った。

また、ソフトバンクから楽天入りが決まった佐藤直樹外野手にも言及。１９年度ドラフトで１位指名されており、「この選手も３拍子揃っている。楽天に行ってポジションをつかむと右の外野手ができる。（楽天は）右の外野手で苦労していたからね」など、飛躍に期待した。