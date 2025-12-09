40代・看護師女性「冬ボーナスは昨年より下がって手取り30万円予想。職場は奉仕の精神が強い」
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、娘、母
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：医療・看護・福祉系
雇用形態：正社員
勤務年数：10年以上
年収：400万円
現預金：1200万円、リスク資産：480万円
2025年の冬ボーナスについては手取りで「30万円」と予想。金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
その理由として「勤務先の収益が減ったから」と語っています。
ここ数年の冬ボーナスの推移は手取りで「2024年は32万円、2023年は29万円、2022年は25万円、2021年は25万円」と、順調に増えていたものの、昨年ほどは貰えない見込みだそうです。
その理由については「職種の特性上、もっと賃金の高いところに行けばいいのですが、年齢的に転職は難しいということです。現状維持でしか今のところ方法がない感じです。転職するにはかなりの有給を消化する必要があるうえ、将来のこともしっかりと計算する必要があります」とコメント。
周囲からのボーナス額への反応について、「友達にボーナス金額の現実を突きつけるとかわいそうだと言われます」とあります。
今回のボーナスは「貯金や日常生活費の補填（ほてん）」に使う予定とあり、具体的には「住宅購入費用やローン返済にあてます」とコメント。
最後に、「職場には、賃金は労働の対価という考え方はなく、奉仕で働いてくれという感じです。 ボーナスの金額にそれが反映されています。ボーナスはお小遣い程度です。期待してはいけません」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：40代女性
同居家族構成：本人、娘、母
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：医療・看護・福祉系
雇用形態：正社員
勤務年数：10年以上
現預金：1200万円、リスク資産：480万円
「冬ボーナスは手取りで30万円。昨年より減る見込み」今回の投稿者は、九州・沖縄地方にお住まいの40代の女性。「看護師」として勤務し、現在の職場では「10年以上」働いていると言います。
2025年の冬ボーナスについては手取りで「30万円」と予想。金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
その理由として「勤務先の収益が減ったから」と語っています。
ここ数年の冬ボーナスの推移は手取りで「2024年は32万円、2023年は29万円、2022年は25万円、2021年は25万円」と、順調に増えていたものの、昨年ほどは貰えない見込みだそうです。
「ボーナスはお小遣い程度で期待できない」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「どちらとも言えない」と投稿者。
その理由については「職種の特性上、もっと賃金の高いところに行けばいいのですが、年齢的に転職は難しいということです。現状維持でしか今のところ方法がない感じです。転職するにはかなりの有給を消化する必要があるうえ、将来のこともしっかりと計算する必要があります」とコメント。
周囲からのボーナス額への反応について、「友達にボーナス金額の現実を突きつけるとかわいそうだと言われます」とあります。
今回のボーナスは「貯金や日常生活費の補填（ほてん）」に使う予定とあり、具体的には「住宅購入費用やローン返済にあてます」とコメント。
最後に、「職場には、賃金は労働の対価という考え方はなく、奉仕で働いてくれという感じです。 ボーナスの金額にそれが反映されています。ボーナスはお小遣い程度です。期待してはいけません」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)