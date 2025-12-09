サラベス表参道店限定メニュー3品をチェック！オープン記念特典も必見

ニューヨーク発の人気レストラン・サラベスが、ついに国内5店舗目となる「表参道店」を12月15日（月）にオープン。限定エコバッグがもらえる特別コースや、店舗でしか味わえない限定メニューが登場します。ランチ・ディナー・終日提供と時間帯に合わせたオリジナル料理が楽しめるほか、サラベスらしいヘルシーでリッチな味わいも健在♡おしゃれな空間で、新しい“サラベス体験”が叶います。

表参道店限定の3メニューが登場

表参道店では、時間帯ごとに異なる限定メニューを提供。まずランチタイム（9時～17時LO）には「スピナッチ＆マッシュルームエッグベネディクト」（1,980円・税込）。

ライ麦ブレッドにソテーしたほうれん草とシイタケ、スチームエッグを重ねたベジタリアン仕様で、丁寧に仕上げたオランデーズソースが絶妙にマッチします。

ディナータイム（18時～LO）には「クリスピーフライドチキンバターミルクコールスロー」（1,400円・税込）。

カリッと揚げたチキンにハニーマスタードを合わせ、バターミルクドレッシングのコールスローを添えた、お酒にもぴったりの一皿です。

終日提供の「クリスピーフライドチキンバーガー」（2,200円・税込）は、ふんわりバンズにクリスピーチキンとコールスローを大胆にはさんだ、満足感たっぷりのバーガーです。

限定エコバッグ付きコースメニューも魅力

オープンを記念し、対象コース注文で非売品の「サラベスロゴ入りリサイクルコットンエコバッグ」をプレゼント（なくなり次第終了）。柔らかな風合いで普段使いにも◎。

ランチタイムの「シグニチャーコース」（3,780円・税サ込）は、乾杯ドリンク、選べるエッグベネディクト、パンケーキまたはフレンチトースト、スープ、コーヒーまたは紅茶がセットに。

ディナーでは「ライトディナーコース」（3,780円・税サ込）と「ディナーコース」（5,460円・税サ込）を用意。

どちらも前菜・メインを選べるほか、ディナーコースにはミニスプレッドの特典つきです。

限定料理と特典バッグで特別な一日を♡

サラベス表参道店は、ここでしか味わえない限定メニューやエコバッグ特典など、オープンならではの魅力が満載。

ヘルシーさとリッチな味わいを両立した料理は、気分を上げてくれるものばかり♡

ランチにもディナーにも使いやすく、デートや女子会にもぴったりです。数量限定のエコバッグを手に入れられるこの機会に、話題の新店舗でサラベスの世界観を存分に楽しんでみてください。