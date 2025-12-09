◇プロボクシング U−NEXT BOXING.4 WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦 WBA王者・高見亨介《12回戦》WBO王者 レネ・サンティアゴ（2025年12月17日 両国国技館）

WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO）との王座統一戦に臨む、WBO世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ、14勝9KO4敗）が9日、羽田空港着便で来日した。

プエルトリコから米ダラスを経由し約18時間のフライトを経て2度目の来日を果たしたサンティアゴは「また日本に来られてうれしく思っている。このチャンスをいただき、ホームに呼んでいただきありがとうという気持ち」と、ともに初のベルト統一を目指す高見に感謝した。

サンティアゴは今年3月に高見と同門の岩田翔吉（29）に判定勝ち。フットワークを駆使してポイントアウトし、WBO世界同級王座を獲得した。高見については「前回の試合の映像も見て（プランを）組み立ててきた。非常に好戦的でパワフルな選手だ」と称讃。高見にダイレクトメッセージを送ったことがきっかけで、対戦が実現したといい「体がぶつかり合う衝撃の強い試合をするつもり。その準備はできているし、グレートな試合をする」と鼻息を荒くした。

9月に初防衛戦も決まりかけていたがキャンセルとなり、次戦は約9カ月ぶりのリングとなる。母国プエルトリコ・ウマカオで練習を積んできたWBO王者は「パワフルな練習をしてきたし、今のコンディションは100％。KOでも判定でも必ず勝つ試合を考えてきた。必ず勝つよ」とニヤリ。“4回KO”を宣言した高見に負けじと強気な発言を繰り返した。