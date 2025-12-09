長期休暇に行きたいと思う「奈良県の温泉地」ランキング！ 2位「吉野温泉」、1位は？ 【2025年調査】
12月に入り、年末年始の予定を考え始める人が増えるころ、ゆっくり過ごせる温泉地が気になるという声も多くなります。時間を気にせず湯に浸かったり、地元の味覚をゆったり楽しんだりと、長期休暇だからこそ味わえる贅沢があります。今回は、そんな滞在先として人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたいと思う温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休暇に行きたいと思う「奈良県（奈良・吉野・大和路エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：吉野温泉／65票2位は65票を獲得した「吉野温泉」でした。世界遺産としても知られる吉野山のふもとに位置し、修験道の霊場「吉野・大峯」の歴史と文化に触れられる温泉地です。特に桜の名所として全国的に有名で、春には山全体が薄桃色に染まる絶景を見ながら温泉を楽しめると人気です。秋の紅葉シーズンも美しく、金峯山寺などの歴史的建造物へのアクセスもよいため、観光と癒しを求める人々に支持されています。
回答者からは「自然に囲まれた静かな温泉地で、歴史ある町並みや山の景色を楽しみながら入れる点が魅力的だから」（30代男性／富山県）、「素朴さが好感持てました。長期にわたってのんびりしたいです」（50代女性／山口県）、「奈良県の友人がオススメと言っていたから」（30代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：十津川温泉／110票1位に輝いたのは110票を獲得した「十津川温泉」でした。奈良県の最南端、紀伊山地の山深い秘境に位置する温泉郷で、日本初の源泉かけ流し宣言をした温泉地として知られています。熊野古道の雰囲気を色濃く残す地域にあり、豊かな自然に囲まれた静寂な環境が最大の魅力です。吊り橋や果無集落などの景勝地も多く、特に谷瀬の吊り橋は有名です。泉質はナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉で、日常から離れた「何もないぜいたく」を求める人々に支持されています。温泉と共に十津川村の歴史や自然を満喫できる点も高評価を得ました。
回答者からは「谷瀬の吊り橋や熊野古道など観光とセットで長く楽しみたい」（30代男性／愛知県）、「雄大な自然に囲まれた静かな環境で、非日常的な景色や星空を楽しめる」（30代回答しない／愛知県）、「日本でも珍しい源泉かけ流しの村って知って興味がわいた。自然に囲まれた静かな環境で、心まで深く癒されそうだし、秘境感ある雰囲気に惹かれて行ってみたいと思った」（40代男性／宮崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)