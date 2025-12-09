“ホスト界の帝王”こと実業家タレントのROLAND（ローランド＝33）が9日、都内で行われた起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOなどで知られる溝口勇児氏（41）とダブルMCを務めるYouTube配信キャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」制作発表会見に出席した。

人生を変えたい女性を現役トップキャバ嬢らが審査してデビューへと導くもので、合格者にはSBC湘南美容クリニックで最大1000万円の美容整形費用なども負担する。ホスト出身のローランドは「キャバクラとは少し違いはありますけど、同じ水商売ですし、あそこが自分のルーツであり出身地であるというのは忘れずに持っているところではあります。思い入れある業界ですし、多くの方に見てほしいです」と呼びかけた。

溝口氏との共闘については「彼がこういう場でどんな立ち振る舞いをするのか興味があって」と語り「溝口さんはやりながら進めていくタイプ。7割でもいいから進めて、現場でつくりあげていこうと。今の地上波にはないストロングスタイルだなと思いましたし、勉強にもなりました」と振り返った。

自身は後輩ホストらには自信を持つことを説いているといい「安くはないお金をいただくことになりますし、お客さまもつまらないものにはお金は払えない。めちゃくちゃ強気に売り込める、いい意味で謙虚にならない姿勢が大事。要約すると自信かなと思いますね」と力を込めた。今回の番組は「水商売のピュアな部分をみせてくれる媒体になる」と語り「百聞は一見にしかず。少しでも興味を持って頂く方がいれば、1回くらいクリックして見てみてください」と語った。

会見には、同番組運営会社のCCOに就任した、「学校へ行こう！」「ガチンコ！」などを手がけたことでも知られる、おちまさとプロデューサーらも登壇した。