年収160万円程度で厚生年金に3年間加入した場合、将来の私の年金にどんな影響がありますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、3年間だけ厚生年金に入る可能性があるという63歳の女性からの質問です。
Q：年収160万円程度で厚生年金に3年間加入した場合、将来の年金にどんな影響がありますか？「63歳の女性です。今後、数年間だけ厚生年金に入るかもしれません。年収160万円程度で3年間加入した場合、将来の年金にどんな影響がありますか？」（えりいさん）
A：1カ月当たり約2302円（年額約2万7622円）年金を多く受け取れるようになります今回は、質問者「えりい」さんが、年収160万円（月額約13万3000円、賞与なし）で、厚生年金保険に3年間（36カ月）加入した場合、将来、どれくらい老齢厚生年金受給額（報酬比例部分）が多くなるのか計算してみたいと思います。
下記の計算式を使って算出します。
▼計算式（※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います）
2003年（平成15年）4月からの期間の平均標準報酬額（月給＋賞与など）×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以降の厚生年金保険加入期間
では、「えりい」さんの老齢厚生年金がどれくらい増えるのか計算をしてみます。
13万3000円×5.769／1000×36カ月≒2万7622円（年額）
年額2万7622円の年金額は端数処理等され、月額にすると2301.8円。つまり1カ月当たり約2302円、年額約2万7622円の年金を多く受け取れるようになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)