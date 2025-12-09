旅先で食べたい「沖縄県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「サーターアンダギー」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅先の情報収集をする際、必ずチェックしたいのがおいしいローカルフード。旅行の計画を立てるにあたり、旅の思い出を彩る「食」の候補をチェックしておきましょう。
All About ニュース編集部は12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地グルメ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で食べたい「沖縄県のご当地グルメ」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「サーターアンダギーはすきでよく食べますが、沖縄に行ったことがないので本場のものを食べてみたいです」（30代女性／大阪府）、「関東のスーパーで売っているモノとは違うのか・揚げたては違うのか体験してみたいからです」（30代女性／千葉県）、「コーヒーと一緒にローカルスイーツを味わいたい」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「昔、修学旅行で沖縄に行った際ソーキそばがすごく美味しかった記憶があるのでまた食べたい」（30代女性／山口県）、「沖縄といえばソーキそばのイメージがあるので、お店ごとに違うソーキそばをいろいろ食べ歩きしてみたいから」（30代女性／岡山県）、「沖縄のそばって豚肉で出汁を取ってるからコクがあっておいしいし、麺も独特でおいしそう、ぜひ食べてみたい」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地グルメ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で食べたい「沖縄県のご当地グルメ」を紹介します！
2位：サーターアンダギー／50票2位は「サーターアンダギー」でした。沖縄を代表する伝統的なお菓子で、外はカリッと中はふんわりとした食感が魅力。家庭やお土産店でも広く親しまれ、素朴な甘さが人気です。
回答者からは「サーターアンダギーはすきでよく食べますが、沖縄に行ったことがないので本場のものを食べてみたいです」（30代女性／大阪府）、「関東のスーパーで売っているモノとは違うのか・揚げたては違うのか体験してみたいからです」（30代女性／千葉県）、「コーヒーと一緒にローカルスイーツを味わいたい」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
1位：沖縄そば・ソーキそば／115票1位は「沖縄そば・ソーキそば」でした。独特の平打ち麺に豚骨ベースのあっさりスープが絡み、柔らかく煮込まれたソーキ（骨付き豚肉）がトッピングされた沖縄定番の一杯。地域ごとの味の違いも楽しめます。
回答者のコメントを見ると「昔、修学旅行で沖縄に行った際ソーキそばがすごく美味しかった記憶があるのでまた食べたい」（30代女性／山口県）、「沖縄といえばソーキそばのイメージがあるので、お店ごとに違うソーキそばをいろいろ食べ歩きしてみたいから」（30代女性／岡山県）、「沖縄のそばって豚肉で出汁を取ってるからコクがあっておいしいし、麺も独特でおいしそう、ぜひ食べてみたい」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)