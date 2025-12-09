長期休みに行きたいと思う「長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「別所温泉」、1位は？
今年も残すところあとわずかとなり、長い連休をどのように過ごすか計画を立て始めている人も多いのではないでしょうか。都会の喧騒から離れ、雄大な自然の中でゆっくりと疲れを癒やす旅は最高の贅沢です。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「長野県（信州・北信エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「温泉街をしっかり観光したいから」（20代女性／千葉県）、「雰囲気が素敵ですしゆっくり過ごせそうなため長期休みに行きたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「歴史を感じる温泉街で美肌温泉が有名」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「野沢温泉は、歴史ある温泉街と豊かな自然が魅力で、外湯めぐりや散策を楽しみながらゆったり過ごせるため長期休みに最適です」（40代女性／埼玉県）、「スキー場があり、子供連れでも特に楽しめる場所なので温泉とセットで行きたい」（40代女性／神奈川県）、「雪景色がきれいな温泉地という印象で、冬休みに行きたいです」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：別所温泉（長野県）／61票信州最古の温泉として知られ、「信州の鎌倉」とも呼ばれる別所温泉。古い寺社仏閣が点在し、歴史と文化を感じさせる静かな温泉地です。源泉かけ流しの外湯が3カ所あり、日帰りでも楽しめます。特に「常楽寺」や「安楽寺」などの国宝や重要文化財が近くにあり、散策にも最適。豊かな自然に囲まれ、四季折々の美しい景色が楽しめます。
1位：野沢温泉（長野県）／111票北信州に位置し、開湯以来約1200年の歴史を持つ野沢温泉は、スキー場としても有名です。温泉街には、13カ所の外湯（共同浴場）があり、地元の人々に守られながら無料開放されています。情緒豊かな温泉街と、冬場の豊富な積雪を活かしたスキーリゾートとしての顔を持つのが特徴。春には山菜、秋には紅葉と、季節ごとの楽しみもあります。
