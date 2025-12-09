中国人にとってはそれぞれ主食であるお米と餃子、ラーメンに炒飯などと定食にして一度に食べてしまうほど炭水化物好きとして知られる日本人。



【写真】世界は広い…炭水化物on炭水化物メニューがこんなに！

今、SNS上ではそんな日本人の本能にビビビっと刺さりそうな世界の“炭水化物on炭水化物メニュー”が大きな注目を集めている。



「世界の『炭水化物+炭水化物』料理3選

1. コシャリ（アブ・イサーム/神楽坂）

2. タシリブ（ビブロス/浜松町）

3. ファッタ（スフィンクス/飯田橋）

日本では「ラーメン+ご飯」が定番ですが、世界にもユニークな組み合わせの料理があります！」



と3つの料理を紹介したのは「オグ🍴東京グルメで世界一周✈️」さん（@ogu_gourmet）。



米、パスタ、マカロニ、豆類を混ぜ、トマトソースとフライドオニオンをかけて食べるエジプトの国民食「コシャリ」、パンに肉と野菜の煮込みの汁をたっぷり吸わせ、ご飯と合わせて食べるイラク料理「タシリブ」、パンとご飯を組み合わせ、肉のスープとトマトソースをかけた、お祝いの席に欠かせないエジプト料理「ファッタ」。



それぞれ日本人には思い付かないほど豪快な炭水化物on炭水化物っぷりだが、果たしてどんなお味なのか？



オグさんにお話を聞いた。



−−それぞれの味わいや食感の魅力を。



オグ：コシャリはご飯、マカロニ、フライドオニオンという一見不釣り合いな具材が生み出すハーモニーが最大の魅力です。食感も味わいもバラバラなのに、混ぜて食べると不思議なほど相性がよく、やみつきになる一体感が生まれます。フライドオニオンのザクザク感が心地よいアクセントになり、香ばしさが全体を引き立て、さっぱりとしたトマトソースの酸味が加わり、重くなりがちな組み合わせを爽やかにまとめてくれます。



タシリブは香り高いご飯に、モチっとした薄いパンが混ざり合い、ひと口目から優しい食感が広がります。そこへ、ホロホロに煮込まれたラム肉と野菜、豆の煮汁がパンにたっぷり染み込み、具材とご飯がひとまとまりになったような深い一体感が生まれていました。



とりわけ、パンが入り多汁になるという点は、タシリブならではの大きな魅力。中東で親しまれるほかの炊き込みご飯とは異なり、スープの旨みを吸ったパンが“食べるスープ”のような満足感を生み、しっとりとしたご飯とのコントラストも楽しめます。素朴でありながら滋味深い一品です。



ファッタはカリッと焼いたパン、ふんわりしたご飯、柔らかい肉、そしてソースを重ねた層構造が特徴的です。一口の中で「カリッ」から「ふわっ」「ジューシー」「しっとり」と変化する多彩な食感が楽しめます。



スパイスや酸味の効いたソースのおかげで、パンとご飯の組み合わせでも意外と軽やかに食べられる点も魅力となっています。



−−投稿に大きな反響がありました。



オグ：反響が予想外に大きく驚いています。個々人で好きな炭水化物の組み合わせがあり、炭水化物への愛情を感じました。「炭水化物＋炭水化物」は血糖値が上がり健康によくない、炭水化物抜きダイエットなど、炭水化物を避ける動きもある中、皆さん本心では炭水化物を欲しているのだなと思いましたね。



挙げていただいた「炭水化物＋炭水化物」の中でも「そばめし」、「グラコロ」を連想する人が多かったように思います。組み合わせの観点で言いますと、大きく3つに分類できると気づきました。



・1つの料理に炭水化物が2品以上入っている（例：コシャリ）

・2つ以上の料理のセット（例：ラーメン＋ご飯）

・1つの料理（炭水化物）にもう1つの料理（炭水化物）をトッピングする（例：お粥に揚げパン）



ラーメン＋ご飯に代表されるように、日本食にも炭水化物の組み合わせが多いのだと思いました。普段何気なくやっているため意識していませんが、こうした見方をすると「そういえば！」と思いますね。グラコロのようなファーストフード、そばめしのようなローカル飯、焼きそばパンのような懐かしい料理、お好み焼き＋ご飯のような全国的に有名ながら地域特有の組み合わせなど、その種類もさまざまで興味深いです。



◇ ◇



読者のみなさんはどんな炭水化物on炭水化物がお好みだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）