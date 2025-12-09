グッドデザイン賞

受賞者の皆さんはロゴの形に並んで立ってる理由を探索する。

台湾系アメリカ人としてビジネスを学んできた私は、ずっと「良いデザイン」とは、細部まで作り込まれていて、多くの人に好まれ、利益を生むものだと思っていました。でも、グッドデザインの受賞発表会から、展示会、さらに受賞祝賀会までを一気に体験して、自分が間違っていたのだと思わされました。価値を小さく見ていたんだと気づかされました。

良いデザインって、お金を稼ぐためでも、バズるためでも、単なる美しさだけのためでもありません。 それは、一人ひとりの生活をそっと変えていく、小さな革命なのだと思います。人の感情に寄り添い、日常の中で見過ごされがちな部分に丁寧に目を向けるところから生まれるもの。そんな問題解決の姿勢があるからこそ、人々の気持ちを大きく左右する「ディテール」に気づけるのだと感じました。

たとえば、今年度の受賞デザインである減塩サポート食器の代表者は、「ラーメンを食べるような何気ない瞬間でも、人を喜ばせたい」という思いで商品をつくったと話していました。その一言に込められた、日常の食器や生活空間に自然になじむデザインへのこだわりが心に深く響き、「ああ、これこそが良いデザインなんだ」と強く実感しました。

並んで立ってる皆様はあの価値と良さの代表だ。

キリンの電動塩スプーンと電動塩カップを使うカップルの様子。 キリン

新しいデザインの捉え方を知ったことで、ふと「他の国のデザイン賞も同じようなものなのだろうか」と考えるようになりました。

世界には約1,500〜2,000のデザイン賞があり、その中でも特に権威があるとされるのは、レッドドット・デザイン賞、iFデザインアワード、GOOD DESIGN®賞、IDEA賞、そしてグッドデザイン賞です。

「違いはなんだろう？」と思いますよね。ここで少し説明させてください。

日本のnwm ONEヘッドホンが、2025年のレッド・ドットのプロダクトデザイン部門で「Best of the Best 大賞」を受賞。 レッドドット・デザイン賞

レッド・ドット賞とiFデザインアワードはどちらもドイツ発のデザイン賞ですが、世界的に最も認知度が高く、赤いロゴはマーケティングのシンボルとしても使用され、市場での視認性も非常に高いです。製品デザインやコミュニケーションデザイン、コンセプトなど幅広い分野を対象にしており、毎年の応募件数も最も多いのが特徴です。

一方、iFデザインアワードは企業向けの側面が強く、ビジネス、製造、プロダクト開発との結びつきが強いのが特徴です。機能性、使いやすさ、信頼性を重視し、受賞することで世界的な企業としての信頼性を得ることができます。

中国の 「The Haikou Gaoxingli Insun Cinema」（映画館）が、2025年iFゴールド賞を受賞。 iFデザインアワード

IDEA賞とGOOD DESIGN®賞は、どちらもアメリカ発のデザイン賞です。IDEA賞はアメリカ工業デザイン協会（IDSA）によって授与され、業界のプロフェッショナルから最も権威のある工業デザイン賞と見なされています。革新性、使いやすさ、戦略性を重視しており、受賞はグローバル企業にとって信頼性の象徴となります。

アメリカのDV5サージカルシステムが、2025年IDEA「Best In Show大賞」を受賞。 IDEA賞

どちらも「グッドデザイン」と呼ばれているけれど、どう違うのか？

1951年のMoMA「GOOD DESIGN®賞」展で、創設者のうち3名が左に現代デザインの先駆者チャールズ＆レイ・イームズ、右にエドガー・カウフマン・ジュニアと共に写ってる。 GOOD DESIGN®賞

GOOD DESIGN®賞は世界で初めてのデザイン賞で、1950年にアメリカ・シカゴで、元MoMAキュレーターのエドガー・カウフマン・ジュニアと他の現代デザインの先駆者たちによって創設されました。その後、シカゴ・アテネウム建築デザイン美術館が継承しています。

初期のグッドデザイン賞受賞製品の数々。 グッドデザイン賞

一方、日本のグッドデザイン賞は1957年に通商産業省(当時)主催の「グッドデザイン商品選定制度(通称Gマーク制度)」として設立され、1998年に日本産業デザイン振興会(現・公益財団法人日本デザイン振興会)主催の「グッドデザイン賞」として再スタート(民営化)しました。

商業的成功だけでなく、公共の利益としてのデザインを重視し、より良い生活や社会システムの創造を目指しています。製品デザインからサービス、システム、地域デザイン、社会的インパクトまで幅広く評価しています。

カナダのVox® Communityが2024年のGOOD DESIGN®大賞を受賞。 GOOD DESIGN®賞

GOOD DESIGN®は、バウハウスやモダニズムの原則から大きな影響を受けており、既成概念を超え、視覚的に印象的で現代のライフスタイルに貢献するデザインを追求しています。バウハウスの基本理念は「形態は機能に従う（form follows function）」であり、工業素材を用いた幾何学的精度と大量生産を前提とした普遍的な機能性に重点を置いています。これは、侘び・寂び・幽玄といった日本のデザイン哲学、文化的アイデンティティに根ざした繊細さとはほぼ対照的です。

日本のDLT木造仮設住宅が、2025年グッドデザイン賞の大賞を受賞。 グッドデザイン賞

各デザイン賞の評価にもその違いは表れています。

GOOD DESIGN®賞は、先進的なテクノロジー製品、高級家具、建築など、力強いフォルムと強い“ブランドの存在感”を持つデザインに賞を与えることが多いです。一方、日本のグッドデザイン賞は、公共空間やアプリ、サービスなど、日常生活に自然に溶け込む控えめな美学、高いユーザビリティ、直感的なインターフェイスを重視したデザインを評価する傾向があるように感じます。

同じ名前を持つデザイン賞でも、実際には非常に異なるのですね。

国ごとにデザインの価値観や美意識は違っていても、どれも人を中心にした工夫と創造性で生活をより良くしようとしていて、デザインという世界が本当に無限の可能性に満ちていることを改めて感じました。