仙台うみの杜水族館×『コウペンちゃん』がコラボ！ 描き下ろしイラスト使用のグッズや企画展開へ
宮城・仙台市にある仙台うみの杜水族館は、12月20日（土）〜2026年2月8日（日）の期間、テレビアニメ『コウペンちゃん』とのコラボレーション企画「仙台うみの杜水族館×コウペンちゃん」を開催する。
【写真】めっちゃかわいい！ コラボグッズやドリンクも展開
■楽しい企画がたくさん
今回開催される「仙台うみの杜水族館×コウペンちゃん」は、コウペンちゃんの描き下ろしイラストを使ったさまざまな企画が展開される期間限定のイベント。
館内では、仙台うみの杜水族館の海の仲間たちになったコウペンちゃんのオリジナルキービジュアルが登場。水族館の象徴でもある“マボヤ”や、冷たい海のアイドルとも呼ばれる“ダンゴウオ”など、かわいらしい生きものたちとコラボした、心温まるオリジナルイラストのフォトスポットが館内各所に設置される。
また、水族館のペンギンたちが一堂に会す人気プログラム「ペンギンパレード」にテレビアニメ『コウペンちゃん』の楽曲や音声案内が使われるほか、スマートフォンを片手に館内を巡るデジタルスタンプラリーや、2日間限定のコウペンちゃんグリーティングなど、楽しい企画が実施される。
さらに、描き下ろしイラストをデザインした文具、雑貨、ぬいぐるみなど、ここでしか手に入らないオリジナルコラボグッズを多数販売する「限定SHOP」がオープン。加えて、コウペンちゃんの世界観を表現した、キュートなコラボドリンクも提供予定だ。
