「表情がすべてを物語る」ゴールを決めても、オ・セフンはノーセレブレーション。古巣相手にヘッド弾【町田】
ゴールを決めても、喜ばない。試合を中継する『DAZN』の公式Xは「表情がすべてを物語る ゴール後はノーセレブレーション」などと綴り、得点シーンを公開する。
FC町田ゼルビアは12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第６節で蔚山HD（韓国）とホームで対戦している。
前半に増山朝陽、西村拓真が得点。２点リードで迎えた後半、47分にチーム３点目を奪う。スコアラーはオ・セフン。増山の右サイドからのクロスにヘッドで合わせ、ネットを揺らす。
背番号90は得点直後、その場で静かに立ちすくむ。セレブレーションはなし。蔚山は自身にとって、プロキャリアをスタートさせた古巣だ。
思い入れがあるはずのクラブから奪ったゴール。感じ入るものがあったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オ・セフンが古巣・蔚山から感涙のゴール
FC町田ゼルビアは12月９日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第６節で蔚山HD（韓国）とホームで対戦している。
前半に増山朝陽、西村拓真が得点。２点リードで迎えた後半、47分にチーム３点目を奪う。スコアラーはオ・セフン。増山の右サイドからのクロスにヘッドで合わせ、ネットを揺らす。
背番号90は得点直後、その場で静かに立ちすくむ。セレブレーションはなし。蔚山は自身にとって、プロキャリアをスタートさせた古巣だ。
思い入れがあるはずのクラブから奪ったゴール。感じ入るものがあったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オ・セフンが古巣・蔚山から感涙のゴール