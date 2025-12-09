ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¦¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤òÃæ»ß¡ÖÉ¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¢ËÜÆü¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯¤ËÌó16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢2025Ç¯6·î14Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.¶-¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿2026Ç¯1·î10Æü¤Î¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢avex¤È¼çºÅÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾å³¤¸ø±é¤ËÂ³¤ºÆ¤Ó³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë°¥¤·¤ß¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î³§ÍÍ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢°ìºÂ¡¦¥¯¥ë¡¼ÂçÊÑÌµÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£TA¤Î³§ÍÍ¤Ø¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢É¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹»ö¤ò¤ªÌóÂ«Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾å³¤¡¦¥Þ¥«¥ª¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤êÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£³§ÍÍ¤ÎÌµÇ°¤ÊÁÛ¤¤¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦½ÐÍè¤ëÁ´¤Æ¤Ç¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£