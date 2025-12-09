◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝との王座統一戦に臨むＷＢＯ同級王者のレネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝が９日、羽田空港着の航空機で来日。「ずっと統一戦をやりたいと夢見てきた。ＫＯで勝とうが、判定で勝とうが、必ず勝つための試合運びができるように考えてきました。必ず勝つと思います」と必勝を誓った。

１０戦全勝（８ＫＯ）でＷＢＡ王者となった高見について「非常に好戦的でパワフルな選手」と印象を語ったＷＢＯ王者は、「１００％のコンディション。統一戦のためにパワフルな練習をしてきた。激しく体がぶつかり合う試合をする。グレートな戦いになると思う」と激闘を予告した。

２３年１０月にＷＢＯ世界同級暫定王座を獲得。２４年３月に正規王者ジョナサン・ゴンサレス（プエルトリコ）との統一戦で判定負けし王座陥落。今年３月、高見と同門の岩田翔吉（２９）に判定勝ちし、王座返り咲きを果たした。

岩田と高見のどちらが戦いやすいかを問われると「高見選手と対峙してみないと、それは言えない。岩田選手はパワフルで非常に好戦的な選手だったと思う」と返答。日本での２連戦は「とても素晴らしい経験だと思う」と話し、高見へ向け「このチャンスをいただき、あなたのホームに呼んでいただき、ありがとうございます。高見選手は勇敢な戦士だと思います。１７日、必ず良い試合ができると思います」とメッセージを送った。

サンティアゴの戦績は１４勝（９ＫＯ）４敗。