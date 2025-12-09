高市政権で防衛相に起用された小泉進次郎氏が９日までに自身のＳＮＳを更新。“ランニング外交”をする姿が話題を呼んでいる。

小泉氏は自身のインスタグラムに「今日はオーストラリアのマールズ副首相兼国防大臣を防衛省に迎え、日豪防衛大臣会談を行いました」と投稿。２人で防衛省の敷地内を歩く様子や、並んで会見する姿などをアップした。

さらに「マールズ大臣とは初めて会った時から皇居ランをした間柄ということもあり、今日は自衛隊の皆さんも参加して軽くランニングしました」とつづると、ジャージー姿で並んで走る驚きの姿も見せた。続けて「日豪が肩を並べて共に汗をかいて、インド太平洋地域の平和と繁栄を守り抜く決意を示す機会になりました。一緒に走ってくれた中央即応連隊の皆さんもありがとうございました！」と記した。

この投稿には「国政を担う方は、まずは体力第一。ランニングいいですね」「素晴らしい！Ｇｒｅａｔ！」「ナイスランです」「スポーツって絆を深めますよね」「まさかのランニング（笑）」「みんな若々しい」「くそかっこいい」「マジでこれ映画みたい！素敵です！」「走る小泉さんなのだ」などの声が寄せられている。