ＮＰＢの第４回「現役ドラフト」が９日、オンライン（非公開）で実施され、全１２選手の移籍が決まった。

各球団は、事前に保留者名簿の中から外国人選手、ＦＡ権取得選手や育成選手などを除いた２人以上の選手のリストを提出。基本的に、来季年俸が５０００万円以下の選手が現役ドラフトの対象となる（ただし１名に限り５０００万円以上１億円未満の選手を対象にできる）。

今回の現役ドラフトで来季の推定年俸が最も高かったのは、ソフトバンクから楽天に移籍した佐藤直樹外野手で、金額は２７００万円。佐藤は今季、キャリアハイとなる１０４試合に出場。堅守を評価されて守備固めでの起用が多かったが、打率２割３分９厘、１８打点５本塁打の成績を残し、先月２８日に昨年の１４００万円から１３００万円増でサインしていた。

一方で、最も年俸が低かったのは、楽天から広島へ移籍した辰見鴻之介内野手で、金額は４７０万円。辰見は２２年育成１位で楽天に入団。２３年に支配下登録され、昨オフに育成再契約、今年７月３１日に再び支配下に昇格した。今季の１軍出場はなかったが、２軍ではイースタン・リーグ断トツの３１盗塁をマーク。先月１２日の契約更改で、２０万円アップの４７０万円でサインしていた。

各選手の来季年俸ランキングは以下の通り。（単位は万円、カッコ内は旧所属球団）

楽天 佐藤直樹（ソフトバンク）２７００

オリックス 平沼翔太（西武）２１００

ソフトバンク 中村稔弥（ロッテ）２０００

日本ハム 菊地大稀（巨人）２０００

ヤクルト 大道温貴（広島）１８５０

阪神 浜田太貴（ヤクルト）１６００

西武 茶野篤政（オリックス）１４００

中日 知野直人（ＤｅＮＡ）１０００

ロッテ 井上広大（阪神）１０００

ＤｅＮＡ 浜将乃介（中日）６５０

巨人 松浦慶斗（日本ハム）６５０

広島 辰見鴻之介（楽天）４７０

（金額はいずれも推定）