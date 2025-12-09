奥野壮＆豊田裕大、撮影前に1週間同棲生活 内容明かす「寝顔を見た時に」【コスメティック・プレイラバー Season2】
【モデルプレス＝2025/12/09】俳優の奥野壮、豊田裕大、M!LKの曽野舜太が12月9日、都内で行われたドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（フジテレビ・FOD／2026年1月15日スタート／毎週木曜深夜〜）試写会イベントに出席。奥野と豊田が同棲していたことを明かした。
【写真】人気イケメン俳優、キス寸前
役作りについて話を振られた奥野は「撮影前に2人で1週間同棲生活を」と告白。「Season2が決まる前から、『もしSeason2ができるなら一緒に住んでみたい』と提案してくださったんで、『もちろんです』って言って。実現しましたね」と経緯を説明し、「『僕の家は嫌だ』って言って。裕大くんが提案したんだから、あなたの家でしょって」と豊田の家に決まった流れも明かした。
同棲の内容については、豊田が別作品の撮影期間でなかなか生活リズムは合わなかったというが、「その中でもすごい疲れてるはずなのに、撮影終わりに『今から家帰るけど本読みしたい』みたいな、こっちのことを考えてくれてる時間はすごい良いなって思って。家で待ってましたね」と回顧。豊田も「僕が朝帰った時にもう奥野くん寝てて、その寝顔を見た時に、佐橋もこういうことがあるんだろうなっていう体験をできたのが、自分自身ももう1回佐橋に入る時に違和感なく入れたんじゃないかなって」と振り返った。
司会から「今度1ヶ月ってのはどうですか？」と提案されると、浮かない顔付きの奥野。「期間も僕が指定したんで、『1週間なら良いよ』って。撮影に入ったら常々一緒にいるんで、撮影前の方が良いんじゃないかって提案して、その上で『じゃあ期間どうする？』『2週間はちょっと長いかな』って」と奥野が時期と期間を決めたと説明した。
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。（modelpress編集部）
