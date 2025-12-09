¼¯»ùÅç¸©Æâ29µù¶¨¤¬¹çÊ»¡¢ÍèÇ¯£´·î¡ÖJF¤«¤´¤·¤Þ¡×ÀßÎ©¤Ø¡¡»²²Ã¡¦ÉÔ»²²Ã¤½¤ì¤¾¤ì¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
ÍèÇ¯4·î¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ë41¤¢¤ëµù¶¨¤Î¤¦¤Á¡¢7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë29¤Îµù¶¨¤¬¹çÊ»¤·¡¢¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡á¡ÖJF¤«¤´¤·¤Þ¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µù¶È¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¿åÍÈ¤²¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡á¸©µùÏ¢¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢µù¶¨¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤Î±©Åçµù¶¨¤¬¥·¥é¥¹¤ÎÉÔµù¤äÁÈ¹ç°÷¤Î¹âÎð²½¤«¤é¡¢¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁ¡£¤¤Î¤¦8Æü¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ÉéºÄ³Û¤Ï8,445Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢¸©ÆâÁ´41¤Îµù¶¨¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½3³ä¤¬·«±Û·çÂ»¶â¤ò·×¾å¤¹¤ë·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àè·î¡¢¸©Æâ41¤Îµù¶¨¤Î¤¦¤Á¡¢29µù¶¨¤¬¹çÊ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë¡¢¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡á¡ÖJF¤«¤´¤·¤Þ¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖJF¤«¤´¤·¤Þ¡×¤ÎÀµÁÈ¹ç°÷¿ô¤Ï2,000¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©¤«¤éÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Îµù¶¨¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¸©µùÏ¢¼«ÂÎ¤â¡ÖJF¤«¤´¤·¤Þ¡×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¸©µùÏ¢¤¬¡ÖËÜ½ê¡×¡¢³Æµù¶¨¤¬¡Ö»Ù½ê¡×¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¡¢12¤Îµù¶¨¤¬¹çÊ»¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©µùÏ¢¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¹çÊ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÊ»¤ò·è¤á¤¿µù¶¨¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿µù¶¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
²°µ×Åçµù¶¨¤Ï¡¢15Ç¯Á°¡¢ÀµÁÈ¹ç°÷¤¬125¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Çº£¤Ï68¿Í¤ÈÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ó¥¦¥ª¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿åÍÈ¤²ÎÌ¤â¤ª¤è¤½900¥È¥ó¤«¤é¡¢º£¤Ï245¥È¥ó¤ËÍî¤Á¹þ¤àÃæ¡¢¹çÊ»¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²°µ×Åçµù¶¨ »ÅçÍÎ°ì »²»ö¡Ë¡Ö15Ç¯Á°¤Ï´íµ¡´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¹çÊ»¤ÎÍ×°ø¡£¡Ê¹çÊ»¤¹¤ë¤È¡ËÊìÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¶È·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢ÍÜ¿£¥Ö¥êÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÄ¹ÅçÄ®¡¦ÅìÄ®µù¶¨¤Ï¡¢¹çÊ»¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÜ¿£¤«¤é²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÃÛ¤¤¤¿Ãæ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¹çÊ»¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÄ®µù¶¨ »³²¼¿¸ã ÁÈ¹çÄ¹¡Ë¡Ö¼Ú¤êÆþ¤ì¤äÈÎÇä¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»þ´ü¾°Áá¡£¡Ê¾Íè¡Ëµù¶¨¤¬°ÂÄê¤·¡¢¹ñ¤ÎÎ®¤ì¤äÊý¸þÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢10Ç¯¸å20Ç¯¸å¤Î¹çÊ»¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
Á´¹ñ¤Ç¤Ï11¤ÎÉÜ¤È¸©¤Çµù¶¨¤ò1ÁÈ¹ç¤«¤é2ÁÈ¹ç¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µù¶¨¤Î¹çÊ»¤ò¡¢ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¿å»º·ÐºÑ³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦º´Ìî²í¾¼¶µ¼ø¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦º´Ìî²í¾¼ ¶µ¼ø¡Ë¡Ö¾®¤µ¤Êµù¶¨¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î·ÐºÑ»ö¶È¤òÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹çÍý²½¡¦¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤à¡£Îã¤¨¤ÐÍ¢½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿µù¶¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¢½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤¿¤À¡¢µù¶¨¤´¤È¤Ç·Ð±ÄÂÎÎÏ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦º´Ìî²í¾¼ ¶µ¼ø¡Ë¡Ö·Ð±ÄÅª¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µù¶¨¤È¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëµù¶¨¤¬¹çÊ»¤¹¤ë¤È¡¢µù¶¨´Ö¤Ç¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
