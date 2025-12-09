¡Ö¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤Ê¤Î¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð3000Ëü²Ô¤²¤ë¡×¡¡¡È¤«¤±»Ò¡É¤È¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤«¡¡68ºÐ¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá
9Æü¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ç¡È¤«¤±»Ò¡É¤È¤·¤Æº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢68ºÐ¤ÎÃË¤¬Ê¡²¬¸©·Ù¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¡¦ÉÚÅÄ½ß°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÚÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·1·î¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤«¤é·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤ÎÅö»þ24ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â70Ëü±ß¤ò»ØÄê¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÉÚÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤«¤é¤³¤È¤·3·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó80Æü´Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÂÚºß¤·¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ç¡È¤«¤±»Ò¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¿¦¾ì¤ÏË½ÎÏ¤È¤«¤Ê¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¡¢¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤Ê¤Î¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¡×¡ÖµëÎÁ¤ÏºÇÄã¤Ç¤â1¤«·î50Ëü±ß¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð3000Ëü±ß²Ô¤²¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤È´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êó½·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ100¥É¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢³§¶Ð¾Þ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤«¤é300¥É¥ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£