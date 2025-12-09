浜崎あゆみ、マカオ公演も中止に…強いメッセージ発表＆中国からのDM紹介「このDMをもらったので、私達はその100倍の気持ちで」
歌手の浜崎あゆみが9日、自身のインスタグラムを通じ、マカオ公演の中止を発表した。
【写真】浜崎あゆみ、中国スタッフ＆日本の大家族と集合 メッセージつづる
インスタグラムのストーリーズに、浜崎は自筆署名の声明文を掲載。「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、 本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」と切り出し、「2024年に約16年ぶりとなるアジアツアーを開催し、2025年6月14日の香港公演から再びスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep. II-』のファイナルとなる予定であった2026年1月10日のマカオ公演につきまして、avexと主催側との協議の結果、 諸般の事情により中止との報告を受けました」と報告した。
「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております。
TAの皆様へ心よりお詫び申し上げますと共に、必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します」とつづった。
また、「上海・マカオのチケットをお持ちの皆様には、2026年に開催予定しておりますアリーナツアーのチケットを優先的にお取りいただける様、チーム一丸となり動いておりますので、もうしばらくお時間下さいませ。皆様の無念な想いを無駄にしないよう出来る全てで尽力いたします」とファンに心を寄せた。
11月29日に予定していた上海公演が中止になったばかり。無観客でアンコールまでパフォーマンスしたと伝えていた。
浜崎は、マカオ公演の中止発表とともに、別の更新では「わたしのことはどうか心配しないで下さい！一座の皆とクルーの皆様と共に代々木のCDL（カウントダウンライブ）を素晴らしいものにすべく集中して頑張るのみです。それより、TA（TeamAyu）間で非難したり謝罪したりしないで欲しいなと、それだけは本当に強く思います」と強いメッセージ。
中国ファンからもらったという「China TA遠征組、CDLで倍の応援を届けますよ!!!」のDMを紹介し、「China TAから今このDMをもらったので、私達はその100倍の気持ちでパフォーマンスを届けます」と呼びかけた。
