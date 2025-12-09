キャスター

スタジオには、気象予報士で防災士の平島さんです。昨夜のような地震が冬の富山で起きたらどうなるのか。私たちも備えが必要ですね。



平島健一気象予報士・防災士

冬に大きな地震が起きると、寒さや雪が影響を大きくし、被害が深刻化しやすいと言われています。冬の富山で地震が発生した時の備えをお伝えします。



まず、チェックしたいのが、備蓄品や非常持ち出し袋です。保存の利く食料や飲み物、懐中電灯などの基本セットに加えて、「寒さから身を守るもの」を入れておくことがとても大切です。カイロ、厚手の靴下や手袋、アルミ製のブランケット、毛布などです。





キャスター停電が長引くことや暖房が使えないことも考えられますものね。平島防災士また、冬場はインフルエンザなど感染症の恐れもあります。避難所での対策として、マスクや手指の消毒液なども準備しておくことが大切です。キャスター避難所に向かうまでにも、冬ならではの注意が必要ですね。平島防災士強い揺れで屋根の雪が一気に落ちると、玄関が雪でふさがれて避難が難しくなります。スコップなど雪かきの道具は、すぐ使えるように、置き場所を確認しておいてください。また、道路に積雪があると、避難に時間がかかります。雪がある状態で一度、避難経路を歩いてみると、どこが通りづらいか確認できます。さらに、車で避難せざるを得ない場合に備えて、車にはスコップや毛布・非常食・飲み物・ブースターケーブルなどを備えておくと安心です。キャスターそして冬は暖房器具の使用も多く、火災が起きる心配もありますね。平島防災士・消火器の設置と使用方法の確認・暖房器具のまわりに燃えるものを置かない・灯油タンクの固定こうしたポイントを普段から意識しておくことが大切です。キャスター今回の地震で不安を感じた方も多いと思います。平島防災士大切なのは、「もし地震がこの寒さの中で起きたら」と想像してみることです。備えについて今一度、確認してみてください。