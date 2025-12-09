昨夜、青森県で震度6強を観測した地震では青森、岩手両県と北海道で30人以上がけがをしたほか津波警報が出され、実際に津波が観測されました。富山県内の専門家は、「富山湾で津波が発生した場合もっと早く到達する恐れがある」と備えを呼びかけています。



きのう午後11時すぎ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震がありました。



この地震で津波警報が出され、岩手県では高さ70センチの津波を観測するなど、広い範囲で津波が観測されました。





地震のメカニズムに詳しい富山大学名誉教授の竹内章さんです。今回の地震では発生からあまり時間を置かずに津波を観測しました。竹内さんは、富山県も沿岸近くが震源になる可能性があり、揺れの直後に津波が到達する恐れがあると指摘します。富山大学名誉教授 竹内章さん「頭が真っ白になって何していいかわからないっていう状況になりますので、そのうちにも水がきちゃうっていうことですよね」県が、津波を引き起こすおそれがあると想定する富山湾の断層は3つあり、予想される津波の高さは3メートル前後から最大で10メートルです。能登半島地震の際も、富山市では地震発生から25分後に最大で80センチの津波を観測しました。県の想定では、震源が呉羽山断層帯の場合、富山市と魚津市ではわずか2分で津波が到達する予想となっています。竹内さん「地震とほぼ同時に津波が発生しますから、そういうシーンになってしまうっていうような状況を考えておく必要があるってことなんですね。揺れによる被害から身を守るっていうことだけではなくって、揺れと同時に津波やってくる水、洪水ですね。日ごろから訓練しておく必要があるんですよ」竹内さんは、海沿いの地域では比較的高い建物に避難するなど普段から備えておくことが必要だと指摘しています。