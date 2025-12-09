きのう午後11時15分頃に青森県東方沖で発生した地震は、マグニチュードは7.5で、青森県八戸市では震度6強を観測。東海地方でも名古屋市をはじめ愛知、岐阜、三重の一部で震度1を観測しました。

【写真を見る】青森で震度6強の地震 東海3県は初発表の｢北海道・三陸沖後発地震注意情報｣とどう向き合う？専門家｢普段の生活続けつつ地震への備えを見直して｣

日本海溝と千島海溝の周辺では、過去に津波を伴う巨大地震が繰り返し起きてきました。



気象庁は今回の地震を受け、北日本の太平洋沖で「巨大な後発地震」が起きる可能性が普段より高まっているとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。

1週間程度の防災対応を求める「対象エリア」に東海地方は含まれませんが、知っておきたいことが…。

東日本大震災では名古屋などで震度4

2011年の東日本大震災では、名古屋などで震度4を観測。さらに、愛知と三重に津波警報が発表され、鳥羽や名古屋などで1メートルを超える津波が到達。

（避難した人）

「波みたいな感じで白く見えた」



名古屋港で材木が漂流したほか、三重県でカキの養殖いかだが流されるなどの被害が出ました。

2日前にも発生していた地震

実は、東日本大震災を引き起こした巨大地震の“2日前”にも、ひと回り小さい地震が発生していました。

このように巨大地震に先立ち「ひと回り小さい地震」がまれに発生することがあり、それを「前兆」と捉えて備えよう…というのが北海道・三陸沖後発地震注意情報なのです。

今後1週間程度どのように暮らせばいい？

備えることで、もしもの際に被害を減らそうという狙いのこの注意情報。



北海道、東北、関東の一部の対象エリアでは、昨夜と同じ規模以上の地震が発生する可能性があるとして、気象庁は1週間程度、日頃の備えを再確認するよう呼びかけています。

東海3県の皆さんも対象エリアではありませんが、2011年の東日本大震災を思い出してください。名古屋で震度4の揺れを観測し、愛知や三重に津波警報が発表されました。



では、今後1週間程度どのように暮らせばいいのか。



名古屋大学の福和伸夫名誉教授は、「今回の情報は、去年出された南海トラフ地震臨時情報の“巨大地震注意”に相当するもの」とした上で、「この情報が出たとしても普段の生活は続けつつ、これを機に地震への備えを見直してほしい」と話していました。