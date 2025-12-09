　本日の日経平均株価は、米SOX指数の上昇を受け半導体関連株が買われ、前日比73円高の5万0655円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、「買収２次入札で米カーライルが最有力候補」と伝わったホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、好決算受けた買いが続いたモリタホールディングス <6455> [東証Ｐ]など。そのほか、ツガミ <6101> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学

<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器

<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7500> 西川計測　　　東Ｓ　卸売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業

<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学


株探ニュース