本日の【上場来高値更新】 ホギメデ、ツガミなど38銘柄
本日の日経平均株価は、米SOX指数の上昇を受け半導体関連株が買われ、前日比73円高の5万0655円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、「買収２次入札で米カーライルが最有力候補」と伝わったホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、好決算受けた買いが続いたモリタホールディングス <6455> [東証Ｐ]など。そのほか、ツガミ <6101> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7500> 西川計測 東Ｓ 卸売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業
<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
株探ニュース