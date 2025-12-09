内村光良、復活『炎のチャレンジャー』不在に言及 笑い交え意気込みも「次回があるのであれば…チャレンジャーとして」
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、9日放送のニッポン放送『内村光良のオールナイトニッポンPremium』（後8：00）に出演。同日、テレビ朝日系バラエティー『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』が、2026年1月12日に、25年ぶりにスペシャル番組『炎のチャレンジャー』として復活することが発表されたが、自身がMCとして不在である点について言及した。
【写真】『炎のチャレンジャー』復活！南原清隆と菊池風磨が初MCタッグ
内村は、今の仕事ぶりについて「おかげさまで、今特番の収録を非常に頑張っております。『イッテQ』が3時間スペシャルやるんですけど、ここで私、性懲りもなく、絶景をバックにバク宙にチャレンジという（笑）。そこに畳みかけるように『気分は上々』が復活ということで、サーフィンに行きました。バク宙からのサーフィンです（笑）。この寒空、頑張ってきました。腰と背中がやばいことになっています」とコメント。
続けて「南原がなんか言っていたんだよね。フリートークが久しぶりだから、2時間話したいですって。私は15分でいいです（笑）。どうせ、使われるのが3分くらいだから。『イロモネア』も、また年末やるんですよね。復活が多いんだよな。そして、きょう『炎チャレ』が復活すると（発表されて）。南原と菊池風磨くん。菊池くん、いいね！新コンビっていう感じを楽しみに。私は今回出演がないんですが、もし次回があるのであれば、チャレンジャーとして、炎のチャレンジャーとして100万を取りに行きたいと思います（笑）。来年もたくさん仕事をしようと思っています」と呼びかけていた。
この番組は、内村が座長を務めるNHKの人気コント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』が、番組史上最大規模のアリーナライブ『LIFE！ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』（2026年5月9日・10日）を開催することを記念して放送されるもの。ニッポン放送とも縁の深い内村がパーソナリティーを担当する。
番組では、『オールナイトニッポン』ならではの内村の本音トークや、リスナーとの2wayコミュニケーションを繰り広げるのはもちろん、内村がライフワークとして愛するコントについてたっぷり語るほか、同公演に向けての想いや展望についても明かす。
また、同公演に出演するメンバーとして、ココリコ・田中直樹、ドランクドラゴン・塚地武雅もゲストとして登場。コントの世界観や魅力、舞台裏のエピソードなど、ここでしか聞けないトークが繰り広げられる予定だ。
内村は、今の仕事ぶりについて「おかげさまで、今特番の収録を非常に頑張っております。『イッテQ』が3時間スペシャルやるんですけど、ここで私、性懲りもなく、絶景をバックにバク宙にチャレンジという（笑）。そこに畳みかけるように『気分は上々』が復活ということで、サーフィンに行きました。バク宙からのサーフィンです（笑）。この寒空、頑張ってきました。腰と背中がやばいことになっています」とコメント。
続けて「南原がなんか言っていたんだよね。フリートークが久しぶりだから、2時間話したいですって。私は15分でいいです（笑）。どうせ、使われるのが3分くらいだから。『イロモネア』も、また年末やるんですよね。復活が多いんだよな。そして、きょう『炎チャレ』が復活すると（発表されて）。南原と菊池風磨くん。菊池くん、いいね！新コンビっていう感じを楽しみに。私は今回出演がないんですが、もし次回があるのであれば、チャレンジャーとして、炎のチャレンジャーとして100万を取りに行きたいと思います（笑）。来年もたくさん仕事をしようと思っています」と呼びかけていた。
この番組は、内村が座長を務めるNHKの人気コント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』が、番組史上最大規模のアリーナライブ『LIFE！ON STAGE 〜マーベラーに捧げるコント〜』（2026年5月9日・10日）を開催することを記念して放送されるもの。ニッポン放送とも縁の深い内村がパーソナリティーを担当する。
番組では、『オールナイトニッポン』ならではの内村の本音トークや、リスナーとの2wayコミュニケーションを繰り広げるのはもちろん、内村がライフワークとして愛するコントについてたっぷり語るほか、同公演に向けての想いや展望についても明かす。
また、同公演に出演するメンバーとして、ココリコ・田中直樹、ドランクドラゴン・塚地武雅もゲストとして登場。コントの世界観や魅力、舞台裏のエピソードなど、ここでしか聞けないトークが繰り広げられる予定だ。