俳優の北川景子さんと、森田望智さんが9日、映画『ナイトフラワー』公開御礼舞台挨拶に登壇しました。



これまで公開初日の舞台挨拶などのイベントでは、共演者であるSnow Manの佐久間大介さんやSUPER BEAVERの渋谷龍太さんらと共に登壇してきましたが、今回は2人きり。“今日はちょっと2人だけで寂しい…” “寂しいよね” “いつも「イエーイ！」みたいな人が居てくれるんですけど（笑）” “声が大きい方がいませんね…おしとやかにいきます（笑）” と言い合いながらの登場となりました。









本作品で北川さんが演じるのは、借金取りに追われ、生活苦のなかで2人の子どものために危険な世界に足を踏み入れようと決意する主人公・夏希。本作は、そんな夏希のボディガード役を買って出た格闘家・多摩恵（森田さん）との2人が描く、切なくもスリリングなヒューマンサスペンス。先日発表された「第50回報知映画賞」では、北川さんは本作で主演女優賞、森田さんは助演女優賞とダブル受賞の快挙を成し遂げました。









北川さんはダブル受賞について、“自分の受賞は結構信じられなくて、「えっ！」っていう感じ。賞をいただけるんだって実感できるまで何日かかかったんですけど。のちに「森田さんと一緒に受賞です」と聞いて、その時のほうが泣きそうになったというか。あんなにやっぱり頑張っていたので、望智ちゃん獲ったんだ…って思って”と喜びを語りました。







森田さんも北川さんの話に相槌をうちながら、“なにより2人で賞をいただけるのが本当に嬉しかったです”とにっこり。続けて、“撮影中に景子さんが冗談まじりに「（撮影）頑張ってるから、なんか、賞とかほしいよねぇ〜」って言ってて（笑）。（受賞を聞いたときに）それを思い出して、「あれ！本当になった！」って…”と話すと、北川さんは“絶対、多摩恵（森田さんの役名）絶対（賞を）獲るでしょって思ってたので”と返しました。

シリアスなシーンも多く、北川さんと森田さんの体当たりの演技が光る本作。周囲の反響も大きいようで、北川さんは“普通に生活しているなかでは、今こういう撮影をしてるって言わないので…ママ友に「幼稚園の送迎でよく会ってたけど、その後にこれ撮ってたの？」ってよく言われて（笑）映画を観たお友達がすごくビックリしていて。「こんなに大変なことになってたんだね」って言ってくれることがある”とママ友からもらった意外な感想を嬉しそうに話しました。

撮影が終了した現在も、共演者同士でよく連絡を取り合っているとのこと。北川さんは“どっちが先だったかな？「朝ドラおめでとう」かな。朝ドラで湧いて、私たち…歓喜していて。それぞれの場所で”と、2027年度前期のNHK連続テレビ小説（朝ドラ）で森田さんが主演を務めることが発表された際、「ナイトフラワー」チームで喜び合ったと明かしました。





北川さんは“さっくん（佐久間さん）がすごく反応早かったよね。X見てるのかなっていうくらい。私とさっくん、結構見てて反応早かったんですよ。そのあと「報知映画賞」の受賞発表があって。それも皆で湧いて。こういう作品ですけど、仲良いなって思って”と話すと、森田さんも“嬉しい。自分のことのように喜んでくださって”と笑顔を浮かべました。

