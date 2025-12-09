J2に降格する湘南ベルマーレで9日、副社長から同日付で昇格した大多和亮介社長（43）が平塚市内で就任会見に臨み、今後の経営指針とともに、親会社であるライザップグループとの関係について言及した。

大多和新社長は、チームの9年ぶりJ2降格を受けて軌道の「微修正」はするものの、2030年までに約29億円（24年度）の経営規模を35億円に引き上げる目標「ターゲット35」は変更しないと明言。社長としてクラブ経営基盤の強化に尽力しつつ「ベルマーレというクラブの良さや培ってきたもの、唯一無二のところを大切にしながら、かつ次の成長を目指していけるように取り組みたい」と抱負を語った。

会見では、同グループへの短期資金貸し付けや同グループのスタンスを問題視する一部報道に言及し「ご心配をおかけしています」と謝罪した。貸し付けは利息をクラブ利益として計上する手法だったとして「議論は尽くしたが、果たして妥当性はあったのか。別の判断もあったと思う」と振り返った。同グループの従来の「責任企業だが口は出さない」という姿勢から方向転換を促しつつ「市民クラブが次のステージに行くために資本とどうコミュニケーションをとるか、間に入るのは自分だと思っている」と役割を口にした。

ライザップグループも同日付で声明を発表し、湘南から短期貸し付けを受けるに至った経緯を説明。今後はJ1早期昇格のために「数億円規模の資金強化を行う」とともに、選手売却の移籍金に頼らない経営モデル構築を目指すとした。