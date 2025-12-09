不動産調査会社の東京カンテイは、２０２４年に新規分譲された新築マンションの平均価格（７０平方メートル換算）を地域の平均年収で割って算出する「年収倍率」について、全国平均が１０・３８倍になったと発表した。

８年連続で前年を上回っており、２３年に続いて１０倍を超えた。

全国の新築マンションの平均価格は２３年比６・３％増の４８３５万円、平均年収は３・３％増の４６６万円だった。

都道府県別で年収倍率を見ると、最も高かったのは東京都の１７・００倍で、東京都と神奈川、千葉、埼玉の３県を合わせた首都圏では１３・７４倍となった。一方、最も低かったのは香川県の６・３８倍だった。

２４年に１０倍超となったのは２４都道府県で、２３年の１８都道府県から増えた。新たに福島県や岡山県などが１０倍超となった。築１０年の中古マンションの平均価格から算出した年収倍率も発表され、全国平均は７・５５倍、都道府県別で最も高い東京都は１６・９０倍だった。東京カンテイは、「地方でも１億円を超える高額物件が増え、平均価格を押し上げている」と指摘している。