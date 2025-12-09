¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¡¥¥ã¥Ð¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¿·ÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×È¯É½¡Ö¶È³¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤á¤Ð¡×
µ¯¶È²È¤Ç·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×CEO¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Ê41¡Ë¤È¡¢¡È¥Û¥¹¥È³¦¤ÎÄë²¦¡É¤³¤È¼Â¶È²È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎROLAND¡Ê¥í¡¼¥é¥ó¥É¡á33¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÇÛ¿®¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤½÷À¤ò¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¥ã¥Ð¾î¤é¤¬¿³ºº¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤ÏSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇºÇÂç1000Ëü±ß¤ÎÈþÍÆÀ°·ÁÈñÍÑ¤Ê¤É¤âÉéÃ´¤¹¤ë¡£¡È¥¥ã¥Ð¾î¤Î¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡É¤ò·Ç¤²¡¢¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶È³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¹Â¸ý»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖREAL VALUE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÊÆ®µ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ÖBreaking Down¡×¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¡ÖNo Border¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬½é¤á¤Æµ¯¶È¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¤È¤«²ø¤·¤¤¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºòº£¤ÏÍÆ»Ñ¤Î¤¤¤¤½÷À¤ÎÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥ã¥Ð¾î¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¶È³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÀµ¤·¤¤·Á¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶È³¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖBreaking Down¡×¤Ç¤Ï¸µÉÔÎÉ¤äÁ°²Ê¤Î¤¢¤ë¼Ô¤Ê¤É¡Ö²áµî¤Ë²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÁ´°÷¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤¿¤Á¤°¤é¤¤¤Ï¡£°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¤Á¤òÈÈ¤·¤ÆÆóÅÙ¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤â¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤âµ±¤±¤ë¡¢Æü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤âÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬ÁªÂò¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Ï´õË¾¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Î¡Ö²¿ÇÜ¤â¤Î¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä·Á¼°¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë¿³ºº°÷¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤¬¼õ¤±¤¿¥»¥¯¥Ï¥é»ö°Æ¤Ø¤ÎÀÜµÒÂÐ±þ¿³ºº¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¹Â¸ý»á¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎCCO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¥ó¥³¡ª¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¤Á¤Þ¤µ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£