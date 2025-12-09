松坂大輔のフォームをマネしてみた上重聡の体に異変「やっぱり彼の投げ方って…」
フリーアナウンサーの上重聡が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。松坂大輔氏のフォームをマネしてみて分かったことを明かした。
上重聡、館山昌平氏、西田明央氏、溜口佑太朗(ラブレターズ) =BS10提供
○松坂大輔氏のフォームをマネしてみて分かったこと
「最初にお手本にしたのは、同い年の松坂大輔投手」だという館山昌平氏。しかし、フォームに関しては「オーバースローではありましたが、フォーム自体はなかなかマネできなかった」と話したのち、「やろうとはしてました。ただ、いろんなピッチャーがいて、上重さんもPL学園の時に見てましたけど、ちょっとフォームがあんまりよくなかったんで」と、同じく“松坂世代”の上重に話題をパスする。
すると、上重も「(館山さんと)全く同じで、私も対戦してから松坂大輔に憧れて、すべてマネしました」と明かし、「フォームもマネしたのですが、1カ月マネしたら、背中と腰を痛めてしまって。やっぱり彼の投げ方って、スピードは出るんですけど、後ろの筋肉が強くないと体がもたないんですよ。マネしてみて、松坂大輔はここの筋肉がすごいんだと分かる」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
