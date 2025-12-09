Appare!が、9人体制になってから初となるシングルを2026年2月25日発売することを発表した。

◆Appare! 画像

表題曲となる「きにしないっ！」は、アイドルソングヒットメーカーの玉屋2060%が担当。“失敗しても気にしない！”をテーマに、未来を明るく照らすAppare!最強の超ポジティブどんまいソングになっているという。

なお、本楽曲は本日24時より各配信サイトより随時配信となるので、是非ともチェックしていただきたい。

◾️配信シングル「きにしないっ！」 配信：https://jvcmusic.lnk.to/Appare_Kinishinai

◾️シングル「きにしないっ！」 発売日：2026年2月25日（水）

通常盤（CD）VICL-37805／1,500円（税込）

初回限定盤（CD+DVD）VIZL-2502／3,000円（税込） ＊DVD：MVオフショット動画収録 ▼先着購入特典

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：オリジナルステッカーA

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・VICTOR ONLINE STORE：オリジナルステッカーB

※ステッカーサイズは名刺サイズになります。

※Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の絵柄は後日発表となります。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。 ▼リリース記念イベント情報

1月中旬よりリリースイベント開始。詳細は後日、公式HPにてお知らせいたします。