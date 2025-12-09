Appare!、9人体制初のシングル発売決定。玉屋2060%が繰り出す表題曲「きにしないっ！」先行配信決定も
Appare!が、9人体制になってから初となるシングルを2026年2月25日発売することを発表した。
表題曲となる「きにしないっ！」は、アイドルソングヒットメーカーの玉屋2060%が担当。“失敗しても気にしない！”をテーマに、未来を明るく照らすAppare!最強の超ポジティブどんまいソングになっているという。
なお、本楽曲は本日24時より各配信サイトより随時配信となるので、是非ともチェックしていただきたい。
◾️配信シングル「きにしないっ！」
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Appare_Kinishinai
◾️シングル「きにしないっ！」
発売日：2026年2月25日（水）
通常盤（CD）VICL-37805／1,500円（税込）
初回限定盤（CD+DVD）VIZL-2502／3,000円（税込） ＊DVD：MVオフショット動画収録
▼先着購入特典
・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：オリジナルステッカーA
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・VICTOR ONLINE STORE：オリジナルステッカーB
※ステッカーサイズは名刺サイズになります。
※Amazon.co.jpでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の絵柄は後日発表となります。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
▼リリース記念イベント情報
1月中旬よりリリースイベント開始。詳細は後日、公式HPにてお知らせいたします。
関連リンク
◆Appare! オフィシャルX
◆Appare! オフィシャルInstagram
◆Appare! オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Appare! オフィシャルTikTok