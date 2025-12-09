Meg Bonus、1stアルバム『New,man』ダイジェスト映像公開
Meg Bonusが、1stアルバム『New,man』のダイジェスト映像を公開した。
デビューEP『18PERSONAL』に続いて公開されたこのダイジェスト映像も、野本慶本人が制作。タワレコメンに選出された1stアルバム『New,man』の世界観を、映像でも楽しんでもらいたい。
Meg Bonusは、『New,man』から約7ヶ月ぶりの新作となる全7曲入りのEP『LOSS』を、11月19日にリリース。12月21日には東京・新宿MARZにて初のワンマンライブを開催することも決定している。チケットは現在発売中だ。
◾️2ndデジタルEP『LOSS』
2025年11月19日（水）リリース
配信URL：https://MegBonus.lnk.to/LOSS
01.LOSS
02.Stay,be
03.scum(((((((
04.Banpaq
05.波音
06.足跡
07.夕焼け
◾️1stアルバム『New,man』
配信URL：https://MegBonus.lnk.to/New_man
01.New,man
02.喝采
03.Vitaminc
04.For?
05.?Rof
06.Jet
07.Chicago→narita
08.tempura
09.春になれ
10.2019,2025
11.魔法
◾️デビューEP『18PERSONAL』
配信URL：https://MegBonus.lnk.to/18PERSONAL
01.！！！！！
02.mist
03.まばたき
04.(00)
05.冬(、、)！
06.♡！00−3
07.Just.
08.教室
◾️＜Meg Bonus ONEMAN LIVE 2025 “Lossy”＞
2025年12月21日（日）東京・新宿MARZ
開場 19:30 / 開演 20:00
◆チケット
一般 \4,000（税込）+ドリンク代別途
学割 \2,000（税込）+ドリンク代別途 ※当日受付にて学生証要提示
関連リンク
◆Meg Bonus オフィシャルX
◆Meg Bonus オフィシャルInstagram
◆Meg Bonus オフィシャルYouTubeチャンネル