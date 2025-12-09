元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。教員の置かれた現状について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、高知県教育委員会が今年実施した２０２６年度の小学校教員採用試験で合格者の６割以上が辞退し、追加選考を実施する事態に。近年は長時間労働の改善が進まないことなどから全国的に教員のなり手不足が加速しているという記事が紹介された。

教員の置かれた現状について、一児の母でもある大島アナは「インターネットができたことによって、先生と親とですぐ連絡が取れるようになったんですよ」と話し出すと「親のメールアドレスっていうのは１人１人持っているんですけど、いつでも先生とやりとりできるので、何かの連絡というのもすぐ来るし、すぐ返せるし、すぐ聞けるとなると、じゃあ、（教師は）１日でクラス何通分のメールに対応してるんだろうな？って思うんですよね。２４時間、いつでもメールは送れるじゃないですか」と続けた。

その上で「電話だと、言った言わないになるので、メールで、文章で残しておくっていうのも学校側の配慮なのかなって」と続けると「連絡が取りやすくなった分、やることは増えたのかなって」と話していた。