【ZARAのグリーン】が40・50代に似合う！ 冬に着映える「きれい見えトップス」

いつも同じような色の洋服を着ている……。そんなマンネリを打破したいミドル世代には、上品で着映えしそうなグリーンのアイテムがおすすめ。明るすぎない落ち着いたトーンのグリーンなら、大人もトライしやすいかも。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】でゲットできるグリーンのきれい見えトップスをご紹介。フリルやワイドスリーブなど一癖あるデザインで、コーデの主役になりそうなアイテムをピックアップしました。

華やかな顔まわりを演出するフリル襟トップス

【ZARA】「ロマンティックインサートシャツ」\6,590（税込）

ロマンティックなムードを醸し出すフリルデザインのシャツ。フロントや袖には透かしが入っており、一点投入で女性らしい雰囲気をまとえそう。こっくりとした深みのあるグリーン色が上品で、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。袖にはふんわりとボリュームがあり、気になる二の腕まわりのカバーができる予感。スカートでフェミニンに仕上げたり、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

こなれ感たっぷりなリラックスシルエット

【ZARA】「ワイドスリーブニットセーター」\5,990（税込）

深みのあるダークグリーンが、上品に冬ムードを盛り上げてくれそうなセーター。リラックス感のあるワイドスリーブで、こなれ見えしながら体型カバーも期待できそう。裾や襟のリブがアクセントになり、シンプルながらも1枚で存在感を放ちます。コンパクトな着丈のため、手持ちの幅広いトップスと合わせやすいのが魅力的。センタープレス入りのパンツやきれいめのスカートと合わせれば、お仕事シーンにもマッチするかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M