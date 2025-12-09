うちは裕福じゃなかったのに。なぜか届いていた『おもちゃの数々』→ 母の“ひそかな努力”に気づいた日
筆者の話です。
裕福ではなかったわが家に、時々ぽんと現れる「特別なもの」
大人になって、その裏にあった母の静かな工夫を知りました。
不思議だった「うちにだけあるもの」
子どもの頃、わが家は決して裕福な家庭ではありませんでした。
それなのに、家には突然おもちゃが届き、友達の家にはない遊び道具まで置かれていたのです。
「どうして、こんなのが家にあるんだろう？」
そう思いながらも、友達から「いいなあ」と羨ましがられるのが、どこか誇らしくもありました。
小さな違和感と、母の「余裕のなさ」
ただ、買ってもらった記憶はほとんどありません。
外食も旅行も少なく、母は常に節約を意識していた人でした。
だからこそ、家に突然現れる「特別なもの」が、子どもながらに少し引っかかっていたのです。
「これ届いたから開けてみようか！」
胸を躍らせて箱を開けると、子ども心をくすぐるような物が入っていました。
「余裕がないのに、どうしてなんだろう……」
言葉にはしませんでしたが、心の奥ではその小さな疑問が静かに膨らんでいきました。