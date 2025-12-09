うちは裕福じゃなかったのに。なぜか届いていた『おもちゃの数々』→ 母の“ひそかな努力”に気づいた日

筆者の話です。

裕福ではなかったわが家に、時々ぽんと現れる「特別なもの」

大人になって、その裏にあった母の静かな工夫を知りました。

不思議だった「うちにだけあるもの」

子どもの頃、わが家は決して裕福な家庭ではありませんでした。

それなのに、家には突然おもちゃが届き、友達の家にはない遊び道具まで置かれていたのです。

「どうして、こんなのが家にあるんだろう？」



そう思いながらも、友達から「いいなあ」と羨ましがられるのが、どこか誇らしくもありました。

小さな違和感と、母の「余裕のなさ」

ただ、買ってもらった記憶はほとんどありません。



外食も旅行も少なく、母は常に節約を意識していた人でした。



だからこそ、家に突然現れる「特別なもの」が、子どもながらに少し引っかかっていたのです。

「これ届いたから開けてみようか！」



胸を躍らせて箱を開けると、子ども心をくすぐるような物が入っていました。



「余裕がないのに、どうしてなんだろう……」



言葉にはしませんでしたが、心の奥ではその小さな疑問が静かに膨らんでいきました。