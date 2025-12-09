富山湾の冬の味覚といえばこちら、ブリですが、氷見漁港では今月に入っても、水揚げが例年に比べて少なくなっています。このため、けさも「ひみ寒ぶり宣言」は出されず、地元では一日も早い豊漁に期待を寄せています。梅本晃弘記者がお伝えします。



けさ6時すぎ。氷見漁港には、水揚げされたブリが並べられました。



氷見漁業協同組合によりますと、けさの水揚げは106本でした。氷見漁協は、ブリのシーズン到来を告げる「ひみ寒ぶり宣言」を例年出していますが、今シーズンはまだ出ないままです。





昨シーズンは、宣言を出した11月20日以降、多い日で3600本、12月上旬は1500本を超える水揚げが続きました。しかし今シーズンは、今月上旬の多い日でも400本余りにとどまっています。さらに「ひみ寒ぶり」と認定する条件の一つ、重さについても、けさの平均は8.7キロ。漁協はまだ「ちょっと小さい」とみています。地元、氷見の鮮魚店の店頭に並んだブリ。縁起物として、脂がのって丸々と太ったものが好まれますが、鮮魚店では、「10キロを超えるブリがほしくても、水揚げが少なく高値で、仕入れられない」と話していました。観光客も訪れるひみ番屋街にある鮮魚店では、冬の氷見をアピールする寒ぶり宣言が早く出てほしいと期待を寄せています。鮮魚次郎屋 狩野次郎店長「寒ぶり宣言まだかー言うて、毎日何件も問い合わせがありますね。早くいいブリ、いっぱい入ってきて、寒ぶり宣言、早く出てほしいですね」まだ水揚げが少ない氷見のブリ。一方で、2年前は宣言が12月23日になるなど、年によって変動します。地元では、本格的なシーズン到来を待ちわびています。