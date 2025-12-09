能條愛未、義母で“先輩”の三田寛子の教え「絶賛勉強中」 さんま納得「大変さもわかってはるからな」
11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見を実施した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、9日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。梨園のしきたりを学んでいることを明かした。
【写真】「まだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」着物姿で『さんま御殿』収録に挑む能條愛未
「日本の伝統を受け継ぐ有名人」というテーマで集まったこの日のゲスト。MCの明石家さんまに「梨園になられるんでしょ。大変ってうわさでは聞いてるけども」と振られると、能條は「今絶賛そういう勉強中と言いますか。お義母様から…」と義理の母にあたる三田寛子に教えを受けていると告白。
さんまが「そうか。大変さもわかってはるからな」と相づちをうつと「そうですね。もともとやっぱりアイドルをやられて、梨園の世界に入るという苦労はやっぱり一番（わかっていらっしゃるので）…」と、アイドル→梨園の先輩で一番の理解者であることを語った。
さんまが「どんな教えなの？」と聞くと、「ごあいさつの仕方もそうですし、所作ひとつにしても…。やっぱりお着物にまだ全然慣れてなくて。今回その記者会見を終えてから、初めてお着物着て。今もすごくソワソワしてるんですけど…」と正直な心境を語った。
さんまは続けて、共演の元乃木坂46・松村沙友里に「どう？友達が梨園に？」と聞くと「ほんとにびっくりしました。ずっとほんとに1番最初の時からもう一緒に頑張ってきた仲なので、売れてない時から」と驚いたことを明かした。
