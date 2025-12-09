去年の能登半島地震では、県内の広い範囲で液状化の被害が出ました。土地が再び液状化するのを防ぐため地下の水位を下げる実証実験が、県内で初めて射水市の新湊地域で始まりました。岡川春樹記者がお伝えします。



庄川の河口に近い、射水市港町の住宅地です。



市道に掘られた深さ3.5メートルほどの立坑。市が、きょうから始めた液状化対策の実証実験の設備です。



水を含んだ緩い砂の地盤がある新湊地域では、能登半島地震で液状化の被害が出ました。





中でも港町では、地表から60センチのところまで地下水がたまっていることが市の調査でわかっています。市は対策として、地下水を染み込ませる管を3.5メートルの深さに埋め、集めた水をポンプでくみ上げる「地下水位低下工法」を採用する方針です。実証実験に向け、今年10月には集水管を設置しました。工事が完了し、けさから始まった排水作業。地表から60センチだった水位は、計画通り3.5メートルまで下がりました。岡川春樹記者「ポンプから毎分120リットルのペースで排出された水は、ホースを通じて側溝に排出されます」市は水位計や、家屋に見立てた重さおよそ30トンの鉄板を設置。地下水位の変化や地盤沈下の観測データをもとに、工法の妥当性や周辺の環境への影響を検証します。想定では、2.3ミリの地盤沈下が起こるものの、建物に影響は生じないとしています。想定を超える地盤沈下が起きた場合は、排水を中断する方針です。射水市都市整備部 液状化対策・市街地整備班 西村隆班長「地盤の状況を常に注視しながら、皆様へ安全や安心を届けられるよう実験を進めていきたい」実証実験を了承した地元の自治会長は、地域の未来に不安は残るが前に進みたいと話します。古新町西部自治会 佐竹正会長（76）「生活再建のために今アパートに暮らしている人たちも、できれば昔からおった親の土地、町内やから、とにかく帰ってきたいという人がおられる。（実証実験が）いい結果になって、明るい町づくりに向けてやれればいいのかなと」実証実験は、来年5月まで行い、結果を踏まえて住民の合意が得られれば来年度中に本工事に着手し、2029年度の完了を目指します。県内で液状化被害があった他の市も、「地下水位低下工法」を採用する方針です。このうち、氷見市では3つの地区で実証実験を行い、来年末までの実験完了を目指しています。