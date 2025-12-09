お母さんの『ナデナデ』してくれる手を取り合うコーギーさんと猫さん。まさかの『強硬手段』に出る、微笑ましい取り合いを捉えた光景は記事執筆時点で57.8万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：お母さんの『ナデナデ』を取り合う犬と猫→まさかの『強硬手段』】

お母さんの『ナデナデ』を取り合う犬と猫

Xアカウント『@Banana_corgi7』に投稿されたのは、コーギー「あんず」ちゃんと猫の「ちくわぶ」ちゃんのお姿。

座っている飼い主さんのそばに大急ぎでやってきたというちくわぶちゃんとあんずちゃん。お母さんが空いている左手でちくわぶちゃんのことをナデナデすると…。

飼い主さんの膝をホリホリして『こっちが先！』とナデナデ要求をしたというあんずちゃん。

まさかの強硬手段に出る光景に反響

あんずちゃんを撫でていると…ちくわぶちゃんは、その手に『私の番！』とばかりにスリスリしたのだとか。

それを見たあんずちゃんは…膝の上に乗り上げて、『こっちなのぉぉお！！！』とばかりに強硬手段に出たのだといいます。

相手に怒るわけでもなく穏やかに、でも真剣に…飼い主さんのナデナデを取り合うあんずちゃんとちくわぶちゃんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「羨ましい」「お互いに怒らないの偉い」「微笑ましい争い」「モテ期！」「ママさんモテモテ～！」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れるお姿が大人気

2020年6月25日生まれのあんずちゃんは、2歳の頃に飼い主さんと出会い、繁殖犬からお家の子として第2の犬生を歩み始めた女の子。

生後1ヶ月の頃、お庭に迷い込んできたことをきっかけに家族となったちくわぶちゃんと共に幸せに暮らしているのだといいます。

あんずちゃんとちくわぶちゃんの愛とユーモアに溢れる日常は、日々多くの人々にたくさんの癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Banana_corgi7」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。