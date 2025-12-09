保護犬をお家に迎えて愛情を注いだら、見た目も内面も少しずつ変化していって…？保護犬の素敵なビフォーアフターが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「信頼と愛情を感じます」「甘えてもいいって気付けたんだね！」といった声が寄せられています。

保護犬を迎えて、大切にお世話したら…

TikTokアカウント「lucky_hogoken_」に投稿されたのは、保護犬の「ラッキー」くんのビフォーアフターです。お迎え当時のラッキーくんはガリガリに痩せており、毛並みも悪かったそう。

しかし飼い主さんが大切にお世話をするうちに、たくましいボディとツヤのある豊かな被毛の持ち主に変身！その健康的で美しい姿を見るだけで、愛されながら幸せな日々を過ごしているということがわかります。

保護犬の素敵な変化

もちろん見た目だけでなく、内面にも大きな変化がありました。ラッキーくんはもともと怖がりで、最初は飼い主さんのことも警戒して距離をとっていたそう。絶対にお腹を隠して寝るうえに、まるで敵を見るように睨んでくることもあったというラッキーくん。お散歩に連れて行った時も怖がってしまい、全く楽しめずにいたといいます。

それでも飼い主さんが愛情を注ぎ続けていたら、少しずつ心を開いてくれたラッキーくん。だんだん飼い主さんの隣にいることが増えて、無防備な寝姿を披露するようになり、そしてついに全力で甘えてくれるように！またお散歩の楽しさも知って、今ではルンルンで歩いてくれるとのこと。

幸せそうな姿に感動

飼い主さんとの絆が深まってからはとびきり甘えん坊になり、明るい笑顔を見せてくれることが多くなったというラッキーくん。飼い主さんは「出会った時とはまるで別犬！」と素敵な変化を喜び、「うちに来てくれて本当にありがとう」と心から感謝しているそうですよ。これからもラッキーくんとご家族が、幸せあふれる日々を過ごせますように。

この投稿には「可愛すぎる」「幸せだね」「めっちゃ良い笑顔で素敵ですね」「愛情のおかげで変われたんだと思います」といったコメントが寄せられ、ラッキーくんの変化は多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

ラッキーくんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「lucky_hogoken_」をチェックしてくださいね。

