来シーズンからチームを指揮する船越優蔵新監督は兵庫県出身の48歳。Jリーグのトップチームを指揮するのは初めてです。〈船越優蔵新監督〉「相手より多く走る、相手よりユニフォームが汚れているのが新潟だとか、僕はそういうイメージでした。これはアルビレックスのストロングポイントなのかな。それに枝葉をつけていくのがこのクラブに一番合っているのかなと思います」現役時代は2002年から5シーズン新潟に在籍。2003年にはフォワードとしてチーム初のJ1昇格に貢献しました。引退後は2011年にアルビレックス新潟ジュニアユースのコーチとして指導者の道をスタート。その後、U‐20日本代表の監督などを歴任し世界のサッカーを見てきました。今シーズン最下位に低迷しJ2降格が決まった新潟。主力選手の退団が相次ぐ中、チームの立て直しが求められます。現役時代、J1昇格を経験した船越新監督。新潟の代名詞・ポゼッションサッカーをベースにチームを”進化”させると意気込みます。〈船越優蔵新監督〉「ただ目の前の一戦これを本気で執着心をもって勝つ。その積み上げが結果として昇格に行くとかプレーオフにつながってくると思うので、プロとして目の前の一戦にすべてをかける思いでやってきたいです」船越新監督のもと新生アルビが始動します。