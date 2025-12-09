年収420万円・48歳男性が選んだふるさと納税「BG無洗米コシヒカリ5kgの6カ月定期便」
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、徳島県在住48歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、妻（42歳）、長女（15歳）、次男（11歳）
居住地：徳島県
住居形態：賃貸
雇用形態：正社員
世帯年収：本人420万円、妻120万円
現預金：500万円
リスク資産：なし
▼リスク資産内訳
・該当なし
選んだ理由については、「BG無洗米（肌ヌカを特殊な製法で除去したお米）というのを知人から聞き、食べてみたかったのと、定期便なので買いに行く手間が省けるし、お米は絶対食べるものなので、選びました」と話します。
発送前ではあるものの、期待は高く、「知人から甘み、粘りもあり美味しいと絶賛してたので、とても期待している」とのこと。
届いた後の使い方については、「家族や親戚と食べたいと思ってます。子供達は白米だけで食べる時もあり、味がよくわかると思うので、よければリピートしようかなと思ってます」と語ってくれました。
ふるさと納税を通じて良かった点としては、「まだ届いてないですが、たくさんのふるさと納税があり、それぞれの県の名産品を知る事ができて、良かった」と地方の特産を知るきっかけになったと話します。
一方で、「種類が多すぎて目移りして、なかなか決まらない」、「食品系のみで探してたので、お肉とかは迷いました」と選択肢の多さに迷う面もあったようです。
最後にふるさと納税について、「ふるさと納税のおかげで、それまで知らなかった名産品や普段は触れる事のないものを手に入れたり、寄付先のことを考えることができるので、良かった」とまとめていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「一番よかった返礼品はBG無洗米コシヒカリの6カ月定期便」ふるさと納税は「一年目」。今年は自分名義で「5万円ほど」を寄付したという今回の投稿者。2025年に選んでよかった返礼品として、「滋賀県多賀町」の「BG無洗米 コシヒカリ 5kg × 6カ月定期便」を挙げています。
選んだ理由については、「BG無洗米（肌ヌカを特殊な製法で除去したお米）というのを知人から聞き、食べてみたかったのと、定期便なので買いに行く手間が省けるし、お米は絶対食べるものなので、選びました」と話します。
発送前ではあるものの、期待は高く、「知人から甘み、粘りもあり美味しいと絶賛してたので、とても期待している」とのこと。
届いた後の使い方については、「家族や親戚と食べたいと思ってます。子供達は白米だけで食べる時もあり、味がよくわかると思うので、よければリピートしようかなと思ってます」と語ってくれました。
「普段使いできる食品を中心に選びたい」返礼品を選ぶ際の基準については、「普段、絶対使う物や食べる物を選びました」とシンプル。
ふるさと納税を通じて良かった点としては、「まだ届いてないですが、たくさんのふるさと納税があり、それぞれの県の名産品を知る事ができて、良かった」と地方の特産を知るきっかけになったと話します。
一方で、「種類が多すぎて目移りして、なかなか決まらない」、「食品系のみで探してたので、お肉とかは迷いました」と選択肢の多さに迷う面もあったようです。
最後にふるさと納税について、「ふるさと納税のおかげで、それまで知らなかった名産品や普段は触れる事のないものを手に入れたり、寄付先のことを考えることができるので、良かった」とまとめていました。
