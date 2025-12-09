「41歳に」TAKAHIRO、誕生日に幼少期ショット公開！ 「すでにイケメン」「ちぃさなTAKAHIROくん可愛い」
EXILEのTAKAHIROさんは12月9日、自身のInstagramを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、幼少期の写真を公開しています。ファンからは祝福の声が寄せられました。
また、「E」のワッペン付きカーディガンを着ている写真も公開しており、TAKAHIROさんは「#このときから #EXILEのE #カーディガン #グッズにしようかな」とハッシュタグでコメントしています。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとう御座います！！生まれてきてくれて感謝しかありません」「これからもずっと大好き！！」「すでにイケメン」「TAKAHIROにとってステキな歳になりますように」「年を重ねるごとに素敵な男性になって」「ちぃさなTAKAHIROくん可愛い」との声が集まりました。
41歳の誕生日迎えるTAKAHIROさんは「41歳になりました。健康です。感謝です。精進します。たくさんのお祝いコメントありがとうございます」とつづり、3枚の写真を掲載。1枚目には、パーティーハットをかぶった幼少期のTAKAHIROさんが写っています。くりっとした大きな目が印象的です。
ドームツアー中！同グループは現在ドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"」を開催しており、12月27、28日には愛知県・バンテリンドーム ナゴヤでのライブが控えています。今後も忙しい日々が続くと思いますが、体調に気を付けながら、充実した1年を過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)