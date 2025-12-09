■生鮮スーパーたかもり宇品本店 伊木英人副社長

「ここがカキ売り場になります。今年はこれぐらいしか出してないんですけれども。例年ですとこの辺一帯がカキ売り場になっていて多いときは10ケース近く並ぶのかなという感じです」



カキの売り場を縮小したという広島市内のスーパー。価格は例年の1.5倍ほどになっています。





■男性客「今年は高いねちょっと手が出ない。よく贈ったりするけどね。でも、今年はなし」県は新たなカキいかだの購入費として総額20億円の財政支援に乗り出すことが関係者への取材でわかりました。1台あたり最大50万円を上限に県が費用を負担します。県議会で追加の補正予算案が示される予定です。県西部の廿日市市でも被害は深刻です。市内４つの漁協の中で地御前や宮島では、7割から8割ほどが「へい死」しているということです。市は独自の支援策として、約4億円の融資枠を用意。無利子で貸し付ける方針を明らかにしました。また、漁業共済掛金の上乗せ補助を実施し、補助率を20％から50％に引き上げるとしています。■廿日市市 松本太郎市長「事業者の不安の声を聞かせていただきまして、12月議会で必要な予算を補正予算で計上して、スピード感をもって対応したいと考えています」さらに、鈴木農水大臣はカキ問題についての政策パッケージを2、3日以内に示すとしました。■鈴木農水相「最終的なですね調整を行っている段階でありまして、牡蠣養殖事業者の皆様が経営維持できるように対応してまいりたいと思います」《2025年12月9日放送》