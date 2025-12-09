旅先で食べたい「奈良県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「天理ラーメン」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の締めくくりとして、非日常を味わえる旅に出かけ、古くから伝わる食の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。その土地ならではの文化が息づく料理は、深い感動と新しい発見を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「奈良県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「一度食べたことがあるが、他のどのラーメンとも違って体に染み渡る味わいで、また食べたいから」（30代女性／大阪府）、「白菜を使ったラーメンと言うのはあまり食べたことがないので食べてみたい」（40代女性／北海道）、「濃いスープに白菜などの野菜がたっぷり入ったスタミナ系のラーメンを現地でぜひ味わってみたいから」（30代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「丁寧にひとつづ柿の葉にくるまれたお寿司は贅沢感もあり美味しいから」（50代女性／埼玉県）、「奈良を代表する郷土料理で、鯖や鮭の酢飯を柿の葉で包んで発酵させたお寿司で、とても美味しいから」（60代男性／愛知県）、「柿の葉の良い香りがする寿司が他では食べられない味だから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「奈良県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：天理ラーメン／67票奈良県天理市を中心に広がるご当地ラーメン「天理ラーメン」。鶏ガラベースのしょうゆスープに、大量の白菜や豚肉、唐辛子などを加えたピリ辛のスタミナ系ラーメンです。その独特の味わいと奈良を代表するラーメンとしての知名度から、旅先で挑戦したいグルメとして高い支持を集めました。
回答者からは「一度食べたことがあるが、他のどのラーメンとも違って体に染み渡る味わいで、また食べたいから」（30代女性／大阪府）、「白菜を使ったラーメンと言うのはあまり食べたことがないので食べてみたい」（40代女性／北海道）、「濃いスープに白菜などの野菜がたっぷり入ったスタミナ系のラーメンを現地でぜひ味わってみたいから」（30代男性／岩手県）といった声が集まりました。
1位：柿の葉寿司／89票奈良県の伝統的な郷土料理で、一口大に握った酢飯にサバやサケなどの切り身を乗せ、柿の葉で包んで発酵させた押し寿司です。柿の葉の持つ殺菌効果と独特の香りが特徴で、山の幸と海の幸が融合した奈良らしいグルメとして圧倒的な支持を集めました。手軽に食べられるという点でお土産としても人気です。
回答者からは「丁寧にひとつづ柿の葉にくるまれたお寿司は贅沢感もあり美味しいから」（50代女性／埼玉県）、「奈良を代表する郷土料理で、鯖や鮭の酢飯を柿の葉で包んで発酵させたお寿司で、とても美味しいから」（60代男性／愛知県）、「柿の葉の良い香りがする寿司が他では食べられない味だから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)