すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、12月16日午前9時から、「牛・旨辛豆腐鍋定食」を販売する。

すき家では、肌寒い季節にぴったりの鍋商品を今年も販売している。今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の「牛・旨辛豆腐鍋定食」が登場する。



「牛・旨辛豆腐鍋定食」

2種の豆板醤（トウバンジャン）、甜麺醤（テンメンジャン）、豆鼓醤（トウチジャン）の4種の醤（ジャン）を使用し、濃厚でコクがあり、旨辛な味わいのスープに仕上げた。牛肉や、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜（厚生労働省が「健康日本21」で目標値として定めた1日当たりの野菜摂取量350g以上を参考）、さらに大きな豆腐を入れた鍋は、ボリュームがあり食べ応え抜群。好みで別添えの花椒を加えると、しびれる辛さと華やかな香りがプラスされ、食欲をかき立てる。国産米100％のごはんとともに、具材たっぷりで本格スパイシーな鍋を堪能してほしいという。

また、旨辛な味わいの鍋と、シャキシャキ食感で程よい辛みの白髪ねぎが絶妙にマッチした「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」も同時に販売する。

すき家の鍋は店内でグツグツ煮込みながら食べられるのはもちろんのこと、持ち帰りすることも可能。この機会に、すき家でもテイクアウトでも「牛・旨辛豆腐鍋定食」を楽しんでほしいという。

［小売価格］

牛・旨辛豆腐鍋定食

ごはんミニ：950 円

並盛：980円

ごはん大盛：1030円

白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食

ごはんミニ：1100円

並盛：1130円

ごはん大盛：1180円

牛・旨辛豆腐鍋 単品：850円

白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋 単品：1000円

（すべて税込）

※一部店舗は価格が異なる

※一部店舗を除く1918店舗で販売予定（12月9日時点）。テイクアウトでのみ販売する店舗がある

※火が使用できない店舗では「すきやき牛丼（並盛：690円）」「辛旨すきやき牛丼（並盛：690円）」を販売する

［発売日］12月16日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp