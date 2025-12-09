ミズノは、運輸業・建設業・製造業など、足元が水や油で滑りやすい環境下で働く現場作業者向けのワークシューズ「オールマイティ HV（エイチブイ）」シリーズ（JSAA制定のプロテクティブスニーカー規格・普通作業用（A種）認定）を、ミズノ公式オンライン限定で12月20日に発売する。

厚生労働省が令和7年5月に発表した令和6年労働死傷者病報告（出典：「令和6年の労働災害発生状況を公表」（厚生労働省））では、休業4日以上の死傷者数は4年連続増加している。事故の型別では「転倒」が1番多く、労災事故の約4分の1を占めており、労働災害対策への必要性は高まっている。

今回発売する「オールマイティ HV」シリーズは、耐滑性で高い実績を誇る日進ゴムの「Hyper Vソール」をアウトソールに初採用している。また、ミッドソール全体にはランニングシューズなどに使われる、クッション性と反発性に優れた高機能ミッドソール素材「MIZUNO ENERZY NXT（ミズノ エナジー ネクスト）」をワークシューズで初搭載した。この二つのソール機能によって、安全性と快適性をより追求している。

「オールマイティ HV」シリーズに使用している日進ゴムの「Hyper Vソール」は、意匠にスロープ付きのV字重層構造を、素材には独自開発の合成ゴムを採用している。地面との接地面の意匠をV字形状にすることで、滑りのもととなる地面を踏んだ際に付いた液体を、溝に沿って排水しやすくしている。また、V字形状の土台部分を斜めに広がるスロープ形状にすることで、地面と接した際のV字形状のグラつきを抑制する。この構造によって排水性と意匠の安定性を両立し、地面に対する摩擦力を高い状態に維持できる。その結果、グリップ力が向上するため高い耐滑性を発揮する。



左から：オールマイティ HV 11L、オールマイティ HV 52L BOA、オールマイティ HV 73M BOA

「オールマイティ HV」シリーズのミッドソールは、クッション性と反発性に優れた（設計などによって、効果や感じ方が異なる）（反発性は鉛直方向に圧縮したときの比較になる）高機能ミッドソール素材「MIZUNO ENERZY NXT」を採用し、長時間の立ち仕事や歩行時の快適性を追求している。

1932 年創業の日進ゴムは、地下足袋製造に始まり近年はゴム素材の開発、ゴム関連製品の製造販売を手掛けるメーカー。地下足袋の靴底から発想を得た独自開発の「Hyper Vソール」を搭載した同社の作業靴累計販売数は1300万足を超え、さまざまな作業現場で高い評価を獲得している。昨年に、労働災害防止に貢献した企業を表彰する厚生労働省「SAFE CONSORTIUM AWARD サービス産業・企業等関連部門」でブロンズ賞を受賞している。

ミズノは、1997年からスポーツ品開発で培った技術や知見を活用した別注の企業ユニフォームを企画・販売する専門部門を設置し、これまで約1600社（2019年〜2024年の納品実績による企業数）以上に納品している。近年、企業などからの需要を受け、2016年3月からワークシューズを、2018年2月からワークアパレルを本格的に展開。2019年4月にはワークビジネス事業部を新設し、建設業、運輸業、製造業をはじめ、さまざまな業種へのさらなる拡大と商品ラインアップ拡充を進めワークビジネス強化に取り組んでいる。2027年度には200億円の売上を目指している。

［小売価格］

オールマイティ HV 11L：1万9580円

オールマイティ HV 52L BOA：2万1780円

オールマイティ HV 73M BOA：2万3980円

（すべて税込）

［発売日］12月20日（土）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com